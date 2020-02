Williamson dan Hachimura akan Tampil di Laga Rising Stars

ROOKIE Zion Williamson dan pemain Jepang Rui Hachimura, Jumat (31/1), terpilih untuk tampil di laga Rising Stars yang mempertemukan tim Amerika Serikat (AS) dan Dunia.

Tim Dunia unggul 3-2 atas tim AS sejak Rising Stars digelar pada 2015. Namun, tim AS berpeluang mengejar ketertinggalan itu saat laga Rising Stars digelar pada 14 Februari, dua hari sebelum laga All Star di Chicago.

Williamson yang merupakan draft pilihan pertama NBA pada tahun lalu masuk tim AS menggantikan Wendell Carter Jr yang absen karena cedera pergelangan kaki kanan.

Di empat laga yang dimainkannya setelah absen tiga bulan pascaoperasi lutut, Williamson membukukan raihan rata-rata 18 poin dan 8,3 rebound per pertandingan untuk New Orleans Pelicans.

Adapun Hachimura, forward Washington Wizars, yang akan berusia 22 tahun pada 8 Februari diperkirakan akan bermain pada akhir pekan ini setelah absen selama enam pekan karena cedea perut.

Hachimura yang membukukan raihan rata-rata 13,9 poin dan 5,8 rebound per pertandingan merupakan pemain Jepang pertama yang akan berlaga di ;aga Rising Stars.

Dia juga merupakan pemain Jepang pertama yang terpilih di putaran pertama draft setelah dipilih Wizards pada tahun lalu di urutan kesembilan. (AFP/OL-1)