Elon Musk Rilis Lagu EDM

DIA terkenal sebagai miliarder, investor, penemu, dan pecinta luar angkasa. Namun, kini, Elon Musk membuktikan dirinya juga bisa membawakan lagu bergenre electronic dance music (EDM).

Pendiri perusahaan mobil Tesla dan perusahaan luar angkasa SpaceX itu, lewat Twitter, mengumumkan bahwa dia telah merilis lagu EDM.

"Saya baru saja menulis lagu berjudul 'Don't Doubt Yer Vibe'," cicit Musk, Kamis (30/1), dengan gambar dirinya berada di dalam sebuah studio musik,

"Saya menulis liriknya dan menyanyikan lagu itu," imbuhnya.

Baca juga: Cara Hammond Merilis Ready For The Fall

Musk mengatakan lagu itu dirilis lewat Emo G Records yang mengunggah lagu berdurasi empat menit yang menampilkan suara elektronik berdentum dan suara miliarder itu.

Cuplikan lirik dalam lagu itu berbunyi, "Don't doubt your vibe/because it's true/don't doubt your vibe/because it's you."

Musk terkenal sebagai Eksekutif Kepala Tesla yang nilai pasarnya kini mencapai US$100 miliar. (AFP/OL-1)