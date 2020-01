Dorong Kesejahteraan Warga, Protelindo Bikin Galeri UMKM di Bogor

PERUSAHAAN jasa dan infrastruktur telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) mendukung penuh peningkatan kesejahteraan masyarakat Bogor, Jawa Barat, bukan hanya dari sisi model bisnisnya, tapi juga lewat tanggung jawab sosial perusahaan.

Kali ini, Protelindo mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat mengembangkan usahanya melalui pembangunan Galeri UMKM, yang sejalan dengan prakarsa Kementerian BUMN yaitu Rumah Kreatif dan Balai Ekonomi Desa.

Protelindo membangun satu unit Galeri UMKM di Desa Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar 450 meter dari Stasiun Bojong Gede.

Terletak satu area bersama Kantor Desa Bojong Gede, galeri ini memiliki luas 20 meter persegi (m2). Proses konstruksi memakan waktu satu bulan dengan biaya mencapai Rp90 juta.

Peresmian Galeri UMKM dilakukan oleh Head of CME Build To Suit Department Protelindo Popo Jatmiko dan Head of Sitac Department Protelindo Suci Ratin. Hadir juga Camat Bojong Gede Dace Hatomi, Kepala Desa Bojong Gede Dede Malvina.

Popo Jatmiko mengatakan, program sosial itu merupakan upaya Protelindo untuk mengoneksikan para produsen, penjual dan pembeli di kawasan Bogor dan sekitarnya ke dalam satu wadah usaha yang dikelola dengan baik.

Baca juga ; Pemkab Bandung Barat Andalkan Rehab Sekolah Lewat CSR

“Harapan kami, dengan hadirnya Galeri UMKM ini agar memberikan efek sosial yang lebih besar terhadap perekonomian warga di Desa Bojong Gede, termasuk bagaimana melakukan strategi pemasaran produk yang tepat. Kami mendukung penuh mengingat animo warga Bojong Gede juga sangat tinggi dalam mengembangkan usaha rumahan,” ujar Popo dalam keterangan tertulisnya.

Saat ini UMKM Bojong Gede memiliki anggota sebanyak 58 pelaku usaha. Ada berbagai macam produk yang dihasilkan, diantaranya dodol ketan wijen khas Bojong Gede, olahan susu, cookies, roti unyil khas Bogor, sari kunyit, peyek ebi, wedang secang dan masih banyak lagi lainnya.

“Berbagai produk itu sebelumnya hanya dijual door to door dan ditipkan ke tokoorang, tetapi sekarang sudah bisa dijajakan di Galeri UMKM Bojong Gede, sekaliguskami arahkan untuk dipasarkan secara online,” jelas Popo.

Program sosial tersebut disambut baik oleh pejabat setempat. Kepala Desa Bojong Gede Dede Malvina mengucapkan rasa terimakasih atas sumbangsih Protelindo membangun sebuah Galeri UMKM untuk warganya.

“Dari sisi lokasi galeri ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah pasar selain dekat stasiun juga, sehingga pemasaran produk akan jauh lebih mudah. Saya berharap, fasilitas ini dapat membangkitkan perekonomian Bojong Gede sebagai one home one product,” terangnya.

Sebagai informasi, Protelindo merupakan anak usaha Perseroan Sarana Menara Nusantara Tbk. yang fokus pada pengerjaan menara telekomunikasi sejak 2003. Hingga saat ini Protelindo sedikitnya sudah memiliki kurang lebih 19.000 menara telekomunikasi di Indonesia. (RO/OL-7)