Pilot AS Desak Hentikan Rute Penerbangan ke Tiongkok

PARA pilot dan pramugari Amerika Serikat menuntut maskapai menghentikan sementara penerbangan ke Tiongkok usai para pejabat kesehatan menyatakan keadaan darurat global akibat wabah virus korona yang menyebar dengan cepat.



Pilot-pilot dari American Airlines bahkan menempuh jalur hukum agar maskapai mereka segera menangguhkan rute penerbangan ke Tiongkok. Tiongkok mengatakan bahwa kasus virus korona telah hampir mencapai 10.000 dan menewaskan 213 orang. Wabah tersebut telah menyebar ke 18 negara, yang sebagian besar diduga melalui penumpang pesawat.



Amerika Serikat (AS) telah menyarankan agar warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Tiongkok dan menempatkan status peringatan itu ke tingkat yang sama dengan Irak dan Afghanistan.



Meski sudah mengurangi jumlah penerbangan ke Tiongkok pekan ini, maskapai penerbangan asal AS itu akan meninjau kembali rencana terbang mereka. Gedung Putih kemungkinan akan segera mengambil tindakan lebih lanjut untuk melarang penerbangan ke Tiongkok dalam beberapa hari mendatang, tetapi para pejabat menekankan bahwa belum ada keputusan yang dibuat.



Allied Pilots Association (APA), yang mewakili pilot American Airlines dalam tuntutannya mengatakan bahwa mereka cemas dengan ancaman kesehatan serius yang disebabkan oleh virus korona.



Pemerintah AS mengatakan bahwa mereka sudah melakukan langkah pencegahan terhadap virus itu, tetapi belum memberikan komentar terkait tuntutan tersebut. Presiden APA Eric Ferguson mendesak agar pilot-pilot yang ditugaskan rute penerbangan AS-Tiongkok untuk menolak penugasan tersebut.



Tuntutan para pilot American Airlines itu muncul setelah semakin banyak maskapai global menghentikan penerbangan mereka ke Tiongkok daratan, termasuk Air France KLM SA, British Airways, Lufthansa Jerman dan Virgin Atlantic. (Ant/OL-12)