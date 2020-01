213 Warga Tiongkok Tewas Akibat Virus Korona

KORBAN tewas akibat virus korona di Tiongkok mencapai 213 orang, pada Jumat waktu setempat. Semakin banyak negara mengumumkan rencana evakuasi terhadap warga mereka dari Kota Wuhan, Tiongkok, yang menjadi pusat wabah.

Beijing menyatakan 9.692 orang yang dikonfirmasi terinfeksi virus korona, tersebar dari Kota Wuhan di Provinsi Hubei, ke seluruh wilayah di 31 provinsi wilayah Negeri Tirai Bambu.

Sekitar 102.000 orang lainnya juga dilaporkan berstatus di bawah pengamatan medis, dengan potensi gejala penyakit pernapasan. Pada Kamis waktu setempat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah virus korona sebagai keadaan darurat global. Virus korona yang misterius dan mematikan telah menyebar ke 18 negara lain.

Deklarasi WHO tentang darurat kesehatan global atas virus korona membuka lebih banyak aliran dana untuk memerangi wabah tersebut. "Sekarang WHO memiliki lebih banyak dana untuk menanganai masalah. Secara efektif memberi WHO lebih banyak kekuatan karena negara-negara anggota, termasuk Tiongkok, memiliki kewajiban mengikat untuk menerima dan mengimplementasikan keputusan apapun yang dibuat WHO," terang Wayne Hay dari Al Jazeera, yang membuat laporan dari Hong Kong.

Sebelumnya, WHO memperingatkan seluruh dunia harus waspada untuk melawan virus korona. Kepala Program Kedaruratan Kesehatan WHO, Mike Ryan, memuji tanggapan Tiongkok terhadap wabah mematikan itu. "Tantangannya besar, tetapi responsnya sangat massif," pungkas Ryan.(AFP/Aljazeera/OL-11)