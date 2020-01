Cara Hammond Merilis Ready For The Fall    

PENYANYI Cara Hammond secara resmi merilis single Ready For The Fall pada hari ini, Jumat (31/1). Single ini menampilkan rasa yang menginspirasi jiwa, untuk seorang penyanyi dan penulis lagu seperti Cara Hammond.

Lagu yang ditulis di Stockholm, Swedia bersama penulis berbakat Tom Goren dan Caroline Ljungstrom ini merupakan perpaduan cinematic antara pop dan soul. Dipadu juga dengan ornamen string yang melonjak di atas vinyl yang berderak serta bass yang dalam, dikombinasikan dengan keunikan vocal Cara adalah sebuah kombinasi apik untuk dekade ini.

Tentang single ini, Cara mengatakan demikian, "Menjadi di usia 20an ini sangat membingungkan dan sulit. Banyak kehidupan yang berubah, jalan tuk ditempuh, dan kesedihan dalam pencarian jati diri siapa kita sebenarnya."

Ready for The Fall ini lanjutnya, merupakan pengungkapan semua perasaan tersebut untuk membuat kita mau mengambil kesempatan dalam hidup. "Ini adalah monolog pergulatan batin apakah kita berani mengambil lompatan atau bermain aman, karena hidup sangat menyebalkan."

Ready for The Fall juga pembuktian kepada industri musik untuk Cara Hammond sebagai penyanyi dan penulis lagu. Pengungkapan single datang dengan pengumuman 2 pertunjukan baru London, dimana Cara akan bermain dengan band penuhnya, di The Water Rats pada 10 Januari dan The Bedford pada 21 Januari. Selain itu, penampilan festival pertama Cara untuk 2020 baru saja diumumkan. Cara akan memainkan Focus, Wales pada 9 Mei, dan Lowde Charity Festival di Hampshire pada 11 Juli. (Ant/OL-12)