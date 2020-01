Yulibu Dorong UMKM Pasarkan Produk ke Mancanegara

ADA kabar gembira bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tanah Air yang ingin merambah ke pasar mancanegara. Dengan tuntutan perkembangan teknologi dan sistem pemasaran, UMKM memiliki kesempatan memasarkan produknya secara kekinian atau online.

Seiring pertumbuhan kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui internet, Yulibu.com hadir di tengah kegelisahan persaingan produk UMKM agar bisa dipasarkan keluar negeri secara online.

Sebagai marketplace online, Yulibu.com yang dilahirkan dan merupakan milik anak bangsa berusaha mengangkat potensi-potensi tradisional lokal berbasis UMKM untuk dapat bersaing ditingkat dunia.

Kemitraan dengan para pelaku UMKM dimulai dari Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian diikuti dengan UMKM di kota-kota di seluruh Indonesia.

Pada Seminar, Kurasi Produk dan Peluang Kemitran yang bertema 'Sinergi dan Kolaborasi melalui Social Commerce untuk pelaku UMKM di Jawa Barat UMKM Goes to Global Market with Yalibu.com' di Hotel Grand Asrilia, Bandung, Kamis (30/1), General Manager Sales & Marketing Yulibu.com, Edi Julianto menjelaskan Yulibu.com adalah platform marketplace jual beli online (startup) yang di desain dan dibuat anak bangsa memberdayakan UMKM di Indonesia.

"Yulibu.com memberikan solusi alternatif bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya ke pasaran internasional dengan komitmen membangun sistem transaksi yang aman cepat dan mudah," ujar Edi.

Edi mengatakan Yulibu sebagai platform marketplace baru asal Indonesia sekaligus membangun kemitraan dengan para pelaku UMKM dan sosialisasi kepada UMKM tentang pengembangan usaha di pasar internasional dan perkembangan global online marketplace.

Ia menegaskan bahwa Kota Bandung adalah tempat pertama sebagai titik awal perkenalan Yulibu.com dengan UMKM di Indonesia. Dari kota Bandung target selanjutnya adalah kota-kota lain di Indonesia yang berjenjang UMKM.

"Kami ingin bekerja sama dengan UMKM baik melalui pusat kerajinan nasional daerah di masing-masing provinsi/kabupaten, juga kerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM se-Indonesia, selain itu juga dengan dinas perindustrian dan perdagangan kota dan kabupaten serta asosiasi-asosiasi yang kini menaungi UMKM," jelas Edi.

Dalam sistem kerja sama antara Yulibu dengan UMKM, menurut Edi, Yulibu memberikan kesempatan untuk memasarkan produk UMKM keluar negeri.

"Sehingga agar para pelaku UMKM dapat lebih paham dengan sistem bisnis online dan peningkatan mutu dan kualitas produk, yulibu juga melajukan pelatihan dan melibatkan para kurator dalam memilih produk-produk UMKM yang dinilai layak dipasarkan ditingkat internasional," papar Edi.



Dari seminar, pelatihan dan kurasi produk yang dilakukan dikota Bandung ini, ratusan pelaku UMKM yang hadir bersama pihak Dekranasda Provinsi Jawa Barat telah memberikan respons positif. Mereka cukup antusias untuk mendaftarkan produk mereka untuk dipasarkan Yulibu.com.

Ke depan, Yulibu berharap semua produk UMKM bisa tertampung tetapi lebih diprioritaskan pada produk-produk yang unik dan berkualitas. Sejauh ini, lima kategori produk lokal yang menduduki urutan terlaris di Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia adalah produk fesyen, aksesoris, produk perawatan kecantika, produk herbal, dan kerajinan tangan. (OL-09)