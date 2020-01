Bisnis Waralaba Paling Dicari Tahun ini

BISNIS franchise atau waralaba diyakini bakal terus marak.Ada sejumlah bidang pada bisnis tersebut yang banyak dicari para investor pada tahun ini.

Menurut Founder & Chairman Tras N Co Indonesia Tri Raharjo, berdasarkan Google survey yang dilakukan pihaknya, kategori waralaba yang paling dicari investor selama sebulan yaitu kebab, barber shop, martabak, coffee shop, lembaga kursus, bengkel dan aksesori, salon atau klinik kecantikan, serta minimarket.

"Namun berdasarkan data Franchiseglobal.com, aplikasi investor yang diterima paling banyak menyasar martabak, laundry, spa, kebab, dan Taiwan snack," ujar Tri, Jakarta, Kamis (30/1).

Karena itu, Franchiseglobal.com bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia untuk kedua kali memberikan penghargaan No.1 Franchise Choice Award 2020 & Indonesia The Best Franchisee Award.

Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat keterpilihan dalam memilih bisnis franchise, license, dan partnership di kategori bisnis pada 2020.

Peraih penghargaan itu merupakan merek yang menjadi pilihan calon investor berdasarkan hasil survei No.1 Franchise Choice Index. Survei tersebut dilakukan berdasarkan tiga aspek penilaian yakni popularity, interest, dan business choice.

Para peraih penghargaan itu ialah Waffelicious (kategori waffle), Depo Air Minum Biru (kategori air minum isi ulang), Campina (kategori ice cream corner), Kebab Turki Baba Rafi (kategori kebab), Melia Laundry (kategori laundry satuan), Shop&Drive (kategori bengkel & aksesori mobil), Apotek K24 (kategori apotek), Alfamart (kategori minimarket), dan Snapy (kategori digital printing). (OL-7)