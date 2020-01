BCA Boyong 26 Penghargaan di Ajang Contact Center World 2019

FOTO : Executive Vice President Center of Digital BCA Wani Sabu (ketujuh kiri) didampingi oleh Senior Vice President Center of Digital BCA Reni Septiana (ketujuh kanan) menerima penghargaan Best in Mega Contact Center yang diserahkan oleh President of Contact Center World Raj Wadhwani (keenam kiri) dalam ajang Contact Center World (CCW) Award 2019 di Barcelona, Spanyol, Jumat (06/12).

AJANG 2019 Top Ranking Perfomance Award Contact Center World merupakan kompetisi tahunan yang sudah berjalan ke-14 kalinya dengan mempertemukan praktisi contact center terbaik dari perusahaan di negara-negara regional Asia Pasifik, Amerika, serta Eropa, dan Timur Tengah. CCW 2019 diikuti lebih dari 50 negara dan 1500 peserta.

Acara tersebut merupakan acara lanjutan dari APAC 2019 yang mempertandingkan antarregion untuk membuktikan perusahaan terbaik pada kancah global.

Setelah melewati seleksi dan kompetisi yang ketat, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui Halo BCA–Sentra Layanan Digital dan Group Sistem Inovasi Teknologi yang meraih 26 penghargaan dalam ajang 2019 Top Ranking Perfomance Award Contact Center World.

BCA berhasil meraih penghargaan di dua kategori sekaligus, yakni kategori individu dan kategori korporasi, dengan membawa 17 medali emas, 8 medali perak, dan 1 medali perunggu.

Prestasi di ajang berskala internasional tersebut lantaran bank swasta terbesar di Indonesia tersebut konsisten menghadirkan produk dan layanan perbankan secara berkelanjutan.

Hadir untuk menerima penghargaan Executive Vice President Center of Digital BCA Wani Sabu yang diserahkan oleh President of Contact Center World Raj Wadhwani sekaligus tim Halo BCA yang ikut berkompetisi di Barcelona, belum lama silam.

“Tahun ini, kami bersyukur dapat kembali membawa pulang total 26 penghargaan dari ajang bergengsi, yakni 2019 Top Ranking Perfomance Award Contact Center World. Hal ini sebagai wujud nyata BCA dalam melakukan transformasi secara berkelanjutan terhadap layanan Halo BCA untuk memberikan service excellence yang dapat dirasakan dampak positifnya oleh para nasabah setia kami,” ungkap Wani.

BCA meraih predikat Gold untuk Kategori Korporasi sebagai Best in Mega Contact Center, Best in Customer Service, Helpdesk, Green Contact Center, Contact Center Design, Community Spirit, Direct Response Campaign, Outbound Campaign, Best Use of Social Media, dan Best Recruitment Campaign.

Untuk kategori Individu berhasil meraih predikat Gold sebagai Best Analyst, Quality Auditor, HR, IT Support, Supervisor, Operation Manager, dan Trainer. Sedangkan untuk predikat Silver, pada kategori Korporasi BCA mendapatkan penghargaan sebagai Best Self Service Technology, Technology Innovation, Sales Campaign, juga pada kategori Individu BCA mendapatkan penghargaan sebagai Best Executive Director, Sales Manager, WFM, Project Manager, dan Sales Professional.

"Terima kasih untuk 2019 Top Ranking Perfomance Award Contact Center World atas penghargaan yang telah diberikan. Hal ini mendorong kami untuk tidak cepat berpuas diri melainkan untuk semakin memperkuat solidaritas dan performa terbaik seluruh keluarga BCA untuk tidak pernah berhenti berkarya dan berprestasi dalam memberikan layanan Halo BCA di tengah-tengah peluang digital yang semakin dinamis,” kata Wani.

“Di sisi lain, Halo BCA telah berperan dalam memudahkan nasabah BCA dan publik untuk mengetahui informasi produk dan layanan yang dimiliki BCA sebagai solusi cepat dan tepat bagi para nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangannya. Hinggat saat ini, Halo BCA telah teintegrasi dengan aplikasi Whatsapp, VIRA, dan BCA Webchat untuk dapat diakses di manapun, kapanpun, dan dengan saluran apapun baik online dan offline," tutup Wani. (OL-09)