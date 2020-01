Sehari MRT Jakarta Targetkan 100 Ribu Penumpang 

OPERATOR Mass Rapid Transit MRT Jakarta menargetkan sebanyak 100.000 penumpang tiap hari untuk pencapaian di tahun 2020 di sektor operasi. "Di tahun 2020 kita akan target 100.000 penumpang per hari," ujar Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar di Jakarta, Kamis (30/1).



William menjelaskan pada periode Maret hingga Desember 2019, target penumpang MRT Jakarta berkisar 65.000 per hari. Dengan estimasi itu, hasil yang diperoleh dari 24 Maret hingga penghujung 2019, MRT Jakarta mengangkut sebanyak 24.621.467 penumpang. "Kalau 100.000 penumpang, berarti selama 365 hari ada 36,5 juta paling kurang. Harus lebih dari itu," ujar William.



William mengharapkan kenaikan target penumpang dapat didukung dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kita akan sangat berharap ada kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif parkir, membuat park and ride yang lebih banyak dan mendorong masyarakat naik transportasi umum," kata dia. (Ant/OL-12)