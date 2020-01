Ari Irham Penampakan Perdana Generasi 90-an: Melankolia

DI video first look film Generasi 90-an: Melankolia, berdurasi sekitar 1 menit, tampak Ari Ilham, 18, menjadi bintang utamanya. Meski singkat, video yang diluncurkan Visinema Pictures itu sukses menggambarkan sekelumit permasalahan yang dihadapi Ari yang sedemikian dalam.

Ari yang mengawali karier sebagai DJ dipilih membintangi film tersebut karena dinilai merupakan aktor muda berbakat. Dia juga telah dipercaya membintangi beberapa film semacam I Love U from 38,000 Feet serta Terlalu Tampan yang merupakan adaptasi dari Webtoon. Ari juga menyanyikan lagu tema film After Met You bersama Yoriko Angeline.

'Tampilan perdana dari film Generasi 90-an: Melankolia akhirnya rilis di platform digital. Bagi yang sudah nonton @filmnkcthi, pasti sudah melihatnya di awal film. Perasaan apa yang kamu dapat? Ga sabar buat membagi cerita ini ke kalian semua!' tulis Ari dalam akun Instagram-nya.

Generasi 90-an: Melankolia diadaptasi dari buku Generasi 90-an karya Marchella FP, penulis buku Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini yang juga diangkat dalam film berjudul sama. Film yang disutradarai M Irfan Ramli itu akan segera tayang di bioskop dalam waktu dekat. (Medcom.id/H-3)