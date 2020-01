The French Dispatch Garapan Wes Anderson akan Dirilis Juli

DRAMA komedi garapan Wes Anderson yang bertabur bintang The French Dispatch akan rilis di bioskop pada 24 Juli. Jadwal rilis ini diumumkan Searchlight Pictures pada Rabu, (29/1).

Film ini mengambil latar Paris pada masa 1950-an dan berkisah tentang sekelompok wartawan di biro sebuah majalah Amerika. Film ini antara lain dibintangi oleh Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothee Chalamet, dan Bill Murray. Selain menyutradarai, Anderson ikut menulis naskah bersama Roman Coppola, Jason Schwartzman, dan Hugo Guinness.

"Ceritanya tidak mudah dijelaskan. Ini tentang jurnalis Amerika yang berbasis di Prancis. Ini lebih merupakan potret tokoh dari jurnalis yang berjuang untuk menulis apa yang ingin mereka tulis. Ini bukan film tentang kebebasan pers, tetapi ketika Anda berbicara tentang wartawan, Anda juga berbicara tentang apa yang sedang terjadi di dunia nyata," ungkap Anderson dikutip dari Variety.

Anderson telah bekerja dengan Searchlight pada empat filmnya, termasuk proyek terbarunya, Isle of Dogs (2018) dan The Grand Budapest Hotel (2014). Perusahaan ini sebelumnya dikenal sebagai Fox Searchlight Pictures, tetapi Disney baru-baru ini menihilkan nama "Fox" sejak mereka mengakuisisi aset film milik keluarga Murdoch itu, Maret lalu.

Sutradara yang lekat dengan filmografi penuh dengan komposisi artsy, framing simetris, dan warna-warna pastel ini pernah mendapat tujuh nominasi Oscar, termasuk film feature animasi terbaik untuk Isle of Dogs. Film terbaik, sutradara dan skenario asli untuk The Grand Budapest Hotel. Serta naskah terbaik untuk The Royal Tenenbaums dan Moonrise Kingdom.

The French Dispatch akan tayang di layar lebar pada hari sama dengan Jungle Cruise, film petualangan keluarga Disney yang dibintangi Dwayne Johnson dan Emily Blunt. (M-4)