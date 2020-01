Ratusan Rumah di Tabebuya BSD City Habis Terjual dalam Sehari

PENGEMBANG hunian harus selalu menciptakan sejumlah inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian modern, minimalis, lokasi strategis, dan memiliki konsep yang out of the box. Ini pun menjadi nilai utama yang dipegang Sinar Mas Land.

Karena itu, pada awal 2020, Sinar Mas Land kembali meluncurkan produk inovatif terbaru berupa klaster Inspirahaus yang mengambil konsep hunian cantik yang membangkitkan aura positif bagi penghuni. Hal ini dapat dirasakan sejak masuk ke kawasan sampai hunian.

Hunian Inspirahaus yang berada di kawasan Tabebuya, BCS City, sudah dipasarkan ke masyarakat pada Jumat (10/1) dan langsung terjual habis dalam satu hari. Menurut CEO Residential Sinar Mas Land, Herry Hendarta, pihaknya membuat kawasan dan hunian berkonsep modern, smart, kompak, dan fungsional di Inspirahaus dalam kawasan terbaru bernama Tabebuya.

"Dijual mulai dari harga Rp800 jutaan, produk itu langsung mendapat respons positif masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari penjualan 223 unit yang habis dalam waktu satu hari," ujar Herry.

Karena itu, pihaknya segera meluncurkan klaster kedua Inspirahaus R dengan 208 unit supaya lebih banyak orang dapat menikmati hunian cantik di Tabebuya BSD City. Berbagai kemudahan untuk kepemilikan rumah juga diberikan berupa promo keringanan cicilan DP 10% yang dapat dicicil 15 bulan. (S-25)