Hyundai Ioniq Siap Dijual

MENEPATI janji di akhir 2019, PT Hyundai Motor Indonesia bersama Grabcar akhirnya menggelar seremoni peluncuran 20 unit armada taksi listrik Grabcar Hyundai Ioniq EV di Grab Pick-up Point, Gate 2 Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.

Bersamaan dengan operasional taksi bertenaga listrik ini, Hyundai juga memberi kabar baik bahwa kendaraan tersebut sudah bisa dimiliki untuk konsumen pribadi. Yang menggembirakan para peminat, Hyundai Ioniq EV dibanderol dengan harga lebih terjangkau.

Untuk off the road, Hyundai Ioniq EV dilepas seharga Rp569 juta. Sementara itu, on the road, I Project Advisor Hyundai Motor Company, Erwin Djajadiputra, menyebut harganya tidak akan berselisih jauh di kisaran Rp580-an juta.

"Kita bisa jual dengan harga itu karena ada komponen biaya yang dibebaskan dari pajak terkait dengan emisi gas buang," terang Erwin kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (27/1).

Jika dibandingkan dengan versi taksi Grab, Hyundai Ioniq EV untuk konsumen pribadi tentu memiliki sejumlah perbedaan.

"Perbedaan paling menonjol antara lain head lamp LED dan pengaturan elektrik pada jok pengemudi," ungkap Public Relation PT Hyundai Mobil Indonesia, Adinda Armnesia, pada kesempatan yang sama.

Adapun perbedaan lainnya terdapat pada head unit, paddle shift, hingga kamera parkir.

Kabin Ioniq EV terasa mewah berkat jok berbalut kulit yang dilengkapi fitur penghangat elektrik di bagian depan plus penyangga punggung di bagian pengemudi.

Fitur lengkap

Selain itu, terdapat dua layar LCD yang menampilkan berbagai informasi untuk pengemudi. Layar LCD TFT 7 inci cluster information memberikan informasi penting dari kendaraan pada posisi yang mudah terlihat pengemudi, sedangkan layar audio 7 inci dengan konektivitas yang mendukung Android Autolink dan Apple Carplay serta dilengkapi Aux, USB, iPod, dan bluetooth menunjang kebutuhan hiburan bagi penumpang.

Ioniq telah menerapkan sistem shift by wire yang menghilangkan proses mekanis dan memungkinkan perpindahan gigi dan rem parkir hanya dengan menyentuh sebuah tombol.

Untuk melengkapi desain interior modern, pencahayaan ambient biru mewarnai sepanjang sisi bawah dasbor penumpang dan pada konsol tengah.

Untuk memastikan pengemudi merasa lebih percaya diri dan nyaman, Hyundai Ioniq dilengkapi dengan fitur ABS, ESC, dan HAC. Dengan fitur keselamatan yang sesuai dengan kapasitas kendaraan, pengendara akan merasa lebih percaya diri mengendalikan kemudi.

Karena penumpang sama pentingnya dengan mobil, Ioniq telah dilengkapi tujuh airbag guna melindungi pengemudi sekaligus penumpangnya.

Selain kamera belakang, terdapat parking distance warning (PDW) yang memudahkan saat parkir. Ada juga fitur tire pressure monitoring system dan electric parking brake dengan autohold yang berguna saat 'stop and go' mengarungi tanjakan atau turunan curam.

Fitur modern lainnya berupa paddle shifter untuk regenerative brake control, push start button dengan smart key dan immobilizer, electronic gear shift button, hingga steering wheel dengan fungsi tilt dan telescopic dilengkapi dengan audio remote control.

Sama dengan versi Grab, Ioniq EV menggunakan sumber tenaga berasal dari baterai lithiumion polymer dengan kapasitas 38,3 kW yang mampu memberikan Hyundai Ioniq Electric kemampuan jelajah sejauh 373 km (berdasarkan NEDC). Daya yang dihasilkan motor listriknya mencapai 136 tenaga kuda (PS) dengan torsi 295 nanometer.

Untuk mengisi ulang daya. tersedia standard charger on-board 7,2 kW. Dibutuhkan waktu minimal 6 jam 5 menit untuk mengisi dari 0% ke 80% dengan tegangan AC(240V). Untuk mengisi lebih cepat bisa memanfaatkan stasiun pengisian cepat (fast charging station) 100 kW atau 50 kW. (S-2)