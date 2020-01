Belasan Kosmetik Lokal Warnai Etalase Department Store Ternama

PRODUK kosmetik dan skin care lokal independen yang sebagian besar lazim didapat melalui daring atau e-commerce, kini dapat dicoba dan dibeli langsung di departemen store besar di Jakarta. Sedikitnya 12 label kosmetik dan lokal indie mengikuti acara pop-up bertajuk "Beauty Party x SEIBU" di Seibu Department Store, Grand Indonesia.

Label-label kosmetik dan skin care lokal favorit seperti AERIS, ANGGIE RASSLY Beauty, BIYU, Harlette, Kamalia Beauty, Luxcrime, WCKD, dan Votre Peau bersanding dengan label-label kosmetik internasional kenamaan yang kerap mendominasi etalase-etalase departemen store besar berskala internasional.

"Tujuannya sama agar produk indie oleh produsen independen ini disentuh, dicoba, dipromosikan. Sehingga akhirnya kita juga bangga dan lebih bangga lagi dengan produk dalam negeri," ujar CEO CGM Group, Svida Alisjahbana, saat konferensi pers di Seibu, Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (29/1).



"Ini menunjukkan bahwa kemajuan startup beauty brand lokal sudah diakui oleh stakeholder ternama," sambungnya.

Selain label di atas, sejumlah label kosmetik atau skin care milik artis dan pesohor lainnya pun berpartisipasi dalam acara pop-up yang diadakan selama satu bulan lebih itu. Di antaranya NAMA milik Luna Maya, SADA milik Cathy Sharon, Secret by Feni Rose milik Feni Rose, dan CRE milik Kallula.

"Dengan ada tempat untuk kita yang lokal produk i'm very happy to be part of it, dan semoga bisa memberikan persaingan yang sehat, memberikan keragaman," ungkap Luna Maya.

Semua label yang berpartisipasi hadir dengan spesifikasi produk masing-masing, sehingga memberikan opsi yang beragam bagi pembeli. Adapun acara pop-up "Beauty Party x SEIBU" yang merupakan hasil kolaborasi CCM Group dan Seibu Departement Store itu akan diadakan mulai 24 Januari hingga 8 Maret mendatang. (M-4)