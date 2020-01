IndiHome Dukung Industri Musik Indonesia Lewat i-Konser Channel

Direktur Consumer Service Telkom Siti Choirina (ketiga dari kiri), bersama Direktur Utama Metranet Widi Nugroho (kedua dari kiri), Direktur Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi (kedua dari kanan), Penyanyi Yura Yunita (ketiga dari kanan), Executive Vice President Telkom Regional II Area Jakarta Banten Bogor Tangerang Bekasi (Jababotabek) Teuku Muda Nanta (paling kiri), dan Direktur Utama Melon Indonesia Dedi Suherman (paling kanan) saat acara peluncuran i-Konser Channel di Jakarta, Rabu (29/1).

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui brand IndiHome terus berupaya menyediakan produk dan layanan yang berkualitas bagi seluruh segmen pelanggannya. Kali ini, IndiHome menghadirkan minipack i-Konser Channel. Di sini pelanggan dapat menikmati 100% tayangan konser musik secara langsung, ditayangkan 24 jam nonstop, dan dapat dinikmati kembali oleh para pecinta musik di Indonesia.

i-Konser merupakan channel konser musik berbayar pertama di dunia dengan model berlangganan video-on-demand. Peluncuran minipack ini dilakukan oleh Direktur Consumer Service Telkom, Siti Choiriana di Jakarta, Rabu (29/1).

Siti Choiriana, selaku Direktur Consumer Service Telkom menyampaikan bahwa i-Konser channel juga menjadi bentuk dukungan IndiHome dalam memajukan industri musik Indonesia.

“i-Konser channel kami hadirkan untuk menambah kenyamanan pelanggan, khususnya para pecinta musik dalam menikmati tayangan musik di IndiHome TV. Selain itu, hal ini juga merupakan wujud komitmen IndiHome dalam memajukan industri musik Indonesia dengan menyediakan platform khusus untuk penayangan beragam konser musik musisi Indonesia,” ujar Siti Choiriana di acara peluncuran i-Konser Channel.

i-Konser merupakan satu-satunya channel TV yang menayangkan live concert musisi Tanah Air dan mancanegara serta berbagai hal yang berkaitan dengan konser musik. Seperti backstage live, after movie concert, artist talk, men behind the concert, dan sebagainya.

Selain bisa disaksikan di layar TV di rumah, tayangan konser musik juga dapat disaksikan melalui gadget subscriber i-Konser. Dengan begitu, melalui channel i-Konser, penikmat musik di Indonesia dapat menyaksikan konser musik di manapun mereka berada.

i-Konser channel menyediakan 12 tayangan langsung konser musik dalam satu tahun atau satu konser setiap bulannya. Pelanggan dapat menikmati tayangan konser musik secara langsung dengan berlangganan setiap bulan di IndiHome TV.

Tidak hanya itu, pelanggan juga dapat menonton kembali tayangan konser musik yang diinginkan melalui video-on-demand IndiHome. Terdapat beberapa jenis konser musik yang bisa dinikmati, di antaranya Live Heritage Konser, Teater Musikal, Konser Musikal, dan Live Musik Festival seperti Prambanan Jazz, Jogjarockarta, dan Mocosik Festival.

Untuk tahun ini, i-Konser channel di IndiHome TV menayangkan konser dari musisi papan atas Indonesia. Di antaranya Yura Yunita pada 29 Januari, Kunto Aji pada 20 Februari, Jogjarockarta Festival pada 1 Maret disusul Mocosik Festival pada Mei, Prambanan Jazz Festival di Juli serta Batik Music Festival di Oktober 2020.

Pelanggan IndiHome yang berlangganan i-Konser juga berkesempatan memenangi tiket gratis untuk menonton berbagai konser menarik maupun exclusive merchandise yang diselenggarakan oleh iKonser.

“Melalui i-Konser, kami berharap IndiHome dapat memberikan pengalaman baru bagi pelanggan untuk menonton konser musik secara langsung dalam genggaman serta dapat memajukan industri musik di Indonesia,” tutup Siti Choiriana. (RO/OL-10)