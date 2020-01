Jambuluwuk Malioboro Hotel Yogyakarta Luncurkan Nuansa Baru.

TAMPILAN kamar baru ini memiliki desain yang modern tanpa menghilangkan cirri khas Jambuluwuk Malioboro yang terkenal dengan sentuhan tradisionalnya.Perpaduan apik antara nuansa modern dengan sentuhan tradisional ini justru menghasilkan tampilan kamar yang sangat mengangumkan.

Martha W. Thomas selaku Corporate Communication Manager of Jambuluwuk Hotels & Resorts, mengatakan bahwa nuansa modern yang berpadu dengan sentuhan tradisional ala Jambuluwuk Malioboro ini diberi nama ‘Old and New’.

“Kami sangat bangga menyambut peluncuran dan perkenalan nuansa terbaru kami di Jambuluwuk Malioboro Hotel Yogyakarta ini.Terlebih peluncuran ini tepat waktu dari tahun yang lama ketahun yang baru.Atas dasar itu jugalah, ruangan ini pun kami beri nama ‘Old & New’,” ungkap Martha.

Kamar dengan fasilitas yang bernuansa istimewa tersebut sudah bisa dinikmati dengan memesan langsung kamar menginap Anda di Jambuluwuk Malioboro Hotel Yogyakarta. Silahkan melakukan reservasi langsung ke nomer +62 274585655 atau bisa dating langsung keJambuluwuk Malioboro Hotel Yogyakarta yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.67, Yogyakarta.

TentangJambuluwuk Hotel and Resorts.

Jambuluwuk Hotels and Resorts adalah jaringan hotel merek nasional yang mewakili koleksi properti di kepulauan Indonesia yang lahir dari keramahan dan cinta warisan Indonesia, bertujuan untuk membawa yang terbaik dari budaya Indonesia, tradisi, gaya hidup, seni dan keramahan yang hangat. Nuansa Cinta Indonesia dibawa melalui penggunaan elemen desain yang unik, kuliner, seni dan adat istiadat setempat yang mewakili lokasi di mana setiap properti berada.

Jambuluwuk Hotels and Resorts saat ini mengoperasikan lima properti di Indonesia: Jambuluwuk Convention Hall and Resort Batu - Malang, JawaTimur, Jambuluwuk Convention Hall and Resort Puncak - Bogor, Jawa Barat, Jambuluwuk Oceano Resort–Gili Trawangan, Jambuluwuk Malioboro Hotel -Yogyakarta dan Jambuluwuk Oceano Seminyak Hotel–Bali, Jambuluwuk Thamrin Hotel-Jakarta dengan rencana untuk menyambut property lainnya di Bromo, Bandung, Garut, Mandalika, Labuan Bajo dan Danau Toba. (OL-09)