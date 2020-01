Piala Oscar 2020 Sajikan Menu Nabati dan Tanpa Botol Plastik

SETELAH ajang bergengsi perfilman Golden Globe memutuskan untuk menghidangkan menu santapan malam berbasis nabati bagi para tamunya, Academy Awards ke-92 yang akan digelar pada 9 Februari juga mengumumkan hal serupa.

Bentuk dukungan atas kepedulian lingkungan juga tidak hanya lewat menu santapan yang berbasis nabati, penyelenggara Piala Oscar 2020 pun memutuskan untuk tidak menyediakan botol minum plastik selama gelaran acara.

"The Academy adalah organisasi penutur cerita dari seluruh dunia, dan kami berutang komitmen atas keanggotaan global kami untuk mendukung planet ini," terang The Academy of Motion Pictures dalam pengumuman resminya pada Senin (27/1) kemarin.

“Selama dasawarsa terakhir, The Academy telah berkomitmen untuk mengurangi jejak karbonnya. Selama tujuh tahun terakhir, acara Oscar telah memperlihatkan jejak nol-karbon. Kami terus memperluas rencana keberlanjutan kami dengan tujuan akhir menjadi netral karbon,” tambah The Academy of Motion Pictures yang beranggotakan 8000 sineas profesional itu.

Keputusan The Academy untuk menyajikan hidangan 100% nabati itu merujuk pada jamuan menu makan siang serta makanan ringan dalam Oscar 2020. Adapun menu santapan dalam Governors Ball - pesta yang diadakan segera setelah upacara Oscar - hanya sekitar 70% yang akan berbasis nabati dan sisanya akan menawarkan menu vegetarian, daging, serta ikan.

Selain ajang Golden Globe 2020 yang didorong oleh aktor Joaquin Phoenix untuk menghidangkan menu berbasis nabati, ajang penghargaan Screen Actors Guild dan Critics’ Choice Awards yang sama-sama dihelat pada bulan ini, juga menghadirkan santapan berbasis nabati sepenuhnya bagi para tamu.

Fim Joker mendominasi Piala Oscar 2020 dengan masuk ke dalam 11 nominasi dari total 24 kategori nominasi. Menyusul Joker , ialah film The Irishman, 1917, dan Once Upon a Time in Hollywood berhasil masuk dalam 10 nominasi Oscar 2020. Adapun Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story dan Parasite masing-masing mendapatkan enam nominasi Oscar 2020.

Piala Oscar 2020 akan digelar di Dolby Teater di Hollywood, Amerika Serikat (AS). Acara yang akan kembali berlangsung tanpa host atau pembawa acara tersebut akan disiarkan langsung di jaringan ABC dan lebih dari 225 negara di seluruh dunia. (dainymail/CNA/M-4)