Bea Cukai Siantar Peringati Hari Pabean Internasional ke-68

SEBAGAI bagian dari World Customs Organization (WCO), Bea Cukai RI khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pematangsiantar turut memperingati Hari Pabean Internasional (HPI) ke-68 dengan tema 'Customs Fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet' yang diperingati setiap 26 Januari .

Peringatan HPI tersebut dilaksanakan dalam bentuk apel khusus yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Bea dan Cukai Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa (28/01/2020).

Dalam peringatan HPI ke-68, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bebberapa amanat. "Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan jajaran Bea Cukai untuk kinerja yang excellent selama tahun 2019," kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan selama tahun 2019, Bea Cukai berhasil memberikan sumbangsih sebesar 213,37 triliun atau sebesar 29% dari total perpajakan Indonesia.

"Di bidang fasilitasi perdagangan, penyelesaian dokumen kepabeanan menjadi 0.33 hari dari sebelumnya 0.58 hari berkat pengembangan layanan Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0," tuturnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa di bidang pengawasan, Bea Cukai berhasil melakukan 19.692 penindakan selama tahun 2019 yang meliputi penindakan Narkotika Psikotropika dan Prekursor, rokok ilegal, dan penindakan impor, ekspor dan cukai berisiko tinggi.

Namun Menkeu meminta Bea Cukai perlu menguatkan strategi bagaimana mencapai kinerja penerimaan optimal yang berkelanjutan melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, implementasi program penertiban impor, cukai, dan ekspor berisiko tinggi hingga perluasan joint program.

"Bea Cukai juga harus terus memperkuat efisiensi dan efektivitas layanan melalui integrasi data," ucapnya.

"Selain itu Bea Cukai harus waspada terhadap serbuan penyelundupan barang-barang impor ilegal, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), meningkatkan perlindungan industri dalam negeri, meningkatkan pengawasan antarpulau," papar Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.



Bertepatan dengan HPI 2020, Bea Cukai meresmikan juga CEISA Command Center. Dengan adanya CEISA Command Center diharapkan Bea Cukai dapat lebih responsif memahami kebutuhan dan memformulasikan langkah yang tepat untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi stakeholders.



Pada apel khusus kali ini juga diberikan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 Tahun dan Piagam Penghargaan kepada Pegawai Terbaik dan Pegawai Purnabakti. (OL-09)