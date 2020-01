Dita Soedarjo Tidak Percaya Ramalan Shio

PEBISNIS sekaligus selebgram Dita Soedarjo merayakan Tahun Baru Imlek 2020 bersama keluarga besarnya. Tahun Baru Imlek kerap diwarnai dengan sejumlah ramalan sesuai shio. Namun, Dita mengaku tidak memercayai ramalan dan lebih menggantungkan kepada Tuhan.

"Percaya janji Tuhan melebihi shio-shio! Semangat! Semoga semua rezeki dan berkat selalu mengikuti jalan-jalan kita," tulis Dita dalam akun pribadi Instagram-nya @ditasoedarjo, Sabtu (25/1).

"Jangan percaya ramalan, baca-baca saja for fun kalau mau, tapi percaya janji Tuhan! Kita dibuat seperti-Nya, bukan seperti monyet, ayam, anjing, dll!," ungkap Dita dalam unggahannya yang lain. "Terus berkarya, berdoa, dan jangan khawatir akan hari depan," lanjutnya.

CEO Haagen Dazs itu juga membagikan keseruannya merayakan Tahun Baru Imlek di rumah neneknya, yang tak lain ialah Kartini Muljadi--pebisnis wanita terkaya di Indonesia versi majalah Forbes 2019. Dita yang mengaku memiliki resolusi untuk menurunkan berat badan di tahun ini, mengecualikan melewatkan hidangan Imleknya.

"Gue naik 8 kg already! Must turun bb this year! Makan babi dulu, tapi Imlek! Happy Chinese New Year!," tulis Dita. (Uca/H-3)