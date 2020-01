BILLIE EILISH Lima Grammy Awards di Usia 18 Tahun

Usia Billie Eilish baru 13 tahun saat albumnya masuk chart Billboard untuk pertama kali. Ketenaran sejak usia belia membuatnya matang sebagai pesohor.

DALAM balutan desainer Gucci, penyanyi dan penulis lagu Billie Eilish, 18, tampil menawan saat menghadiri penghargaan Grammy Awards 2020 di Amerika Serikat, Senin (27/1) waktu Indonesia. Ia memilih kombinasi warna hitam dan hijau pada pakaian, tata rias rambut, sepatu, hingga kukunya.

Gadis belia itu berada di panggung Grammy Awards 2020. Tidak hanya memenangi satu piala, tapi lima piala sekaligus, yakni best vocal pop album, album of the year, record of the year lewat album When We Fall Asleep, Where Do We Go?, serta song of the year dengan Bad Guy dan best new artist.

Eilish mengaku tidak menyangka dirinya kini telah sejajar dengan musisi terbaik Grammy pendahulunya. "Ini seperti mimpi. Bahkan dengan suguhan Gucci di badan saya," ujar perempuan kelahiran Los Angeles itu.

Eilish ialah penyanyi termuda pertama, setelah Lorde, yang berhasil membawa pulang piala Grammy Awards. Pada 2013, Lorde meraih penghargaan Grammy Awards di usia 17 tahun dengan menjadi penulis lagu Royals.

"Saya tidak pernah berpikir ini akan terjadi di hidup saya. Saya merasa seperti sedang melompati semuanya dan saya tidak pernah menganggap apa-apa dengan serius, tetapi saya benar-benar ingin mengatakan bahwa saya sangat bersyukur dan saya merasa terhormat berada di sini," kata Eilish dilansir The Hollywood Reporter.

Saat itu, Eilish juga membawa serta sang ibu ke perhelatan bergengsi tersebut. Sang ibu mengaku bangga, baik kepada Eilish maupun kakaknya, Finneas O'Connell, yang memenangi kategori produser terbaik untuk lagu When We Fall Asleep, Where Do We Go?.

Finneas juga mencetak sejarah Grammy untuk producer of the year, menjadikannya orang termuda yang pernah memenangi penghargaan itu pada usia 22 tahun. "Saya sangat bangga dan sangat mencintai anak-anak saya. Apa pun yang mereka lakukan," ujar Maggie Baird, ibu Eilish.

Kalahkan Taylor Swift

Karier Eilish dimulai saat lagu Ocean Eyes yang ditulisnya bersama O'Connel bertengger di platform SoundCloud pada 2015. Lalu, albumnya yang berjudul When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) telah membuatnya berhasil masuk chart Billboard.

Album ini juga yang melambungkan debut gadis berdarah Irlandia dan Skotlandia di Grammy Awards. Lagu Bad Guy yang menjadi song of the year, misalnya, telah ditonton hingga lebih dari 735 juta pasang mata di laman Youtube, sejak dirilis pada Maret 2019.

Ia pun sukses mematahkan rekor milik Taylor Swift yang pernah jadi pemenang kategori album of the year pada usia 20 tahun. Sebelumnya, Eilish pernah mengungkapkan, Taylor Swift ialah inspirasinya untuk memulai karier di dunia musik.

Perhelatan tertinggi bagi insan musisi dunia Grammy Awards tahun ke-62 itu diliputi suasana duka atas berpulangnya pebasket dunia Kobe Bryant dalam kecelakaan helikopter di hari yang sama sebelum Grammy Awards digelar. Sebelum Grammy dimulai, bendera dikibarkan setengah tiang dengan pengunjung yang diminta untuk hening sejenak. Sejumlah artis pun memberikan penghoramatan kepada Kobe Bryant di panggung Grammy. (Jek/Gas/Ant/H-2)