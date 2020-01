Social Cues Milik Cage the Elephant, Raih Album Rock Terbaik

SOCIAL Cues, album milik band Cage the Elephant, Senin (27/1) dinobatkan sebagai album terbaik dalam ajang Grammy Award tahun ini. Kemenangan ini disambut emosional sang vokalis, Matt Shultz. 'Ini merupakan album tersulit kami sebagai band. Ini sentuhan luar biasa di tengah hal negatif yang kami alami belakangan ini," ujarnya, saat menerima trofi.

'Tuhan adalah cinta dan cinta itu nyata. Siapa pun di luar sana yang tengah berjuang, jangan pernah menyerah. Tahun ini angka bunuh diri remaja di negara kami sangat tinggi. Saya hanya ingin tegaskan, jangan putus asa," imbuh sang gitaris Brad Shultz, seperti dikutip Loudwire.com.

Untuk kategori ini, Schultz dkk berhasil mengalahkan Bring Me the Horizon dengan album Amo, serta album milik The Cranberries In the End,

I Prevail (Trauma), dan Rival Sons (Feral Roots).

Social Cues banyak mendapat respons positif dari pengamat musik.Situs Metacritic, yang kerap mereview album, film, video dan gim, memberi skor 75 dari angka tertinggi 100 untuk album tersebut.

Cage the Elephant sendiri merupakan band alternatif/indie rock asal Kentucky, Amerika Serikat yang dibentuk pada 2006. Usai merilis album pertama yang memakai nama band mereka, Shultz dkk lantas hijrah ke London, Inggris pada 2008.

Sejauh ini, band yang beranggotakan Matt Shultz (vokal), Brad Shultz (gitar), lead Nick Bockrath (gitar), Matthan Minster (gitar dan kibor), Daniel Tichenor (bas), dan Jared Champion (drum) telah merilis lima album, yakni Cage the Elephant (2008) Thank You, Happy Birthday (2011), Melophobia (2013), Tell Me I'm Pretty (2015), serta Social Cues (2019). (M-4)