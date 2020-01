TikTok Kembali Mendapat Penantang Baru

Byte, aplikasi berbagi video baru yang dirilis jelang akhir pekan lalu untuk bersaing dengan TikTok ByteDance, telah meroket ke puncak Apple US App Store.

Dibuat oleh Dom Hofmann, Byte me-reboot layanan video sharing Vine yang sudah ketinggalan zaman, yang ia dirikan pada musim panas 2012 dan dijual ke Twitter akhir tahun itu. Perusahaan induk gagal menemukan cara untuk membuat layanan ini menguntungkan dan akhirnya menghentikannya pada 2016.

Meskipun keberadaannya singkat, Vine menjadi titik kontak budaya di AS, dengan banyak pengguna menggunakan batas waktu enam detik sebagai tantangan kreatif. Di situlah bintang YouTube kontroversial Logan Paul, yang kanalnya sekarang memiliki lebih dari 20 juta pelanggan, memulai kariernya.

Byte "berakhir Jumat sebagai aplikasi iPhone gratis No. 1 di App Store AS dan masih di posisi teratas," kata Randy Nelson dari perusahaan riset Sensor Tower. Selain AS, Byte juga merupakan aplikasi iOS gratis terbaik di Kanada dan peringkat 10 besar di Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan UK On Android Play Store, Byte adalah yang keenam di antara aplikasi gratis di AS.

Waktu rilis Byte bertepatan dengan momen perhitungan untuk TikTok dan perusahaan induknya yang berbasis di Beijing.

ByteDance sedang mencari untuk menyewa seorang chief executive officer untuk TikTok, yang di bawah pengawasan ketat dari anggota parlemen AS waspada tentang pengaruh perusahaan Cina pada konsumen Amerika. Popularitas pelarian TikTok telah dianggap menciptakan "risiko keamanan nasional," menurut surat oleh Senator Chuck Schumer dan Tom Cotton pada musim gugur.

Tidak seperti ByteDance, yang merupakan perusahaan start-up dengan nilai tertinggi di dunia, dan sebagian besar pesaing media sosial lainnya, Byte memulai dari yang kecil dan pedoman komunitasnya membuat beberapa referensi ke anggaran sederhana perusahaan.

Meski begitu, respons awal yang kuat terhadap kedatangan Byte - datang dengan sedikit atau tidak ada keriuhan di muka - menunjukkan komunitas yang dibangun Vine tetap loyal pada format enam detik tertentu. Beberapa video awal yang populer di platform adalah proklamasi lucu dari "Jangan memposting TikToks di sini." (SMCP/M-2)

