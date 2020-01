Persembahan untuk Kobe Bryant di Grammy Award

PENYANYI pop asal Amerika Lizzo membuka malam Grammy Award ke-62 dengan lagu 'Cuz I Love You' dan 'Truth Hurts'. Lantunan itu ia persembahkan untuk mengenang sang legenda Basket Amerika, Kobe Bryant.

"Malam ini adalah untukmu, Kobe," ucap Lizzo.

Selain Lizzo, penyanyi Alicia Keys selaku salah satu host dalam perhelatan tersebut turut mempersembahkan lagu 'It's Hard To Say Goodbye' untuk mendiang Kobe Bryant dalam versi acapella bersama Boyz II Men.

"Di sini kita bersama-sama, pada malam penganugerahan musik terbesar ini, menjadi saksi dari pencapaian terbesar para musisi hebat, tetapi jujur saya sedih, sama seperti anda, kita semua merasakan kesedihan yang sama. Kami benar-benar berdiri di sini sekarang, patah hati, di rumah (kota) yang dibangun Kobe Bryant," ucap Keys seperti dilansir oleh NYTimes.com, Minggu (26/1).

Beberapa jam sebelum perhelatan dimulai, berita kematian Bryant membuat seisi ruangan Staples Arena terdiam. Spanduk besar yang berisi gambar Kobe Bryant saat membela LA Lakers pun dibentangkan di luar gedung Staples Center untuk mengenang sang legenda NBA yang telah berpulang.

Bendera di luar Staples Arena pun diturunkan menjadi setengah tiang sebelum memasuki puncak perhelatan Grammy Award ke-62 ini.

Harvey Mason Jr, selaku ketua dari The Recording Academy, menyerukan kepada seluruh hadirin untuk mengheningkan cipta guna mengenang mendiang Kobe Bryant sebelum penganugerahan Grammy Award dimulai.

"Karena kita berada di rumahnya (Kobe Bryant), saya akan meminta anda untuk bergabung dengan saya mengheningkan cipta sejenak," ujar Mason Jr dalam malam pembukaan Grammy Award.(OL-5)