Billie Eilish Borong Album dan Record of The Year

BELUM juga kembali duduk di kursi, Billie Eilish kembali naik ke atas panggung guna menerima penghargaan untuk kategori Record of The Year.

"Thank you. Bye!" pidato singkat Eilish dan sang kakak Finneas usai menerima piala Record of The Year sembari melempar senyum dan melambaikan tangan meninggalkan panggung.

Album When We All Fall Asleep, Were Do We Go? benar-benar melambungkan Eilish di Grammy Awards. Ini merupakan tahun debutnya di Grammy. Bahkan, ia mematahkan rekor milik Swift yang pernah jadi pemenang kategori album of the year pada usia 20. Saat ini, Eilish berusia 18 tahun.

Dalam kategori Album of The Year, ia bersaing dengan musisi senior seperti Lana Del Rey, Ariana Grande dan grup band Bond Iver. Eilish pertama kali masuk dalam kategori ini bersama Lil Nas X dan Lizzo yang juga sama-sama debutan Grammy.

Sementara itu, pada kategori Record of The Year, ia juga bersaing dengan Lizzo lewat Truth Hurts, Bon Iver (Hey, Ma), Lil Nas X feat Billy Ray Cyrus (Old Town Road), Khalid (Talk), Ariana Grande (7 rings), H.E.R. (Hard Place), Post Malone & Swae Lee (Sunflower).

Baca juga: Billie Eilish Sabet Kategori Best New Artist

Pada penyelenggaraan Grammy sebelumnya, kategori utama ini dimenangkan oleh Childish Gambino lewat This Is America. Sementara untuk album of the year sebelumnya diraih oleh Kacey Musgraves lewat Golden Hour.

Kemenangan untuk Album dan Record of The Year diraih oleh musisi yang sama juga terjadi pada Grammy ke-60, yaitu Bruno Mars lewat 24K Magic.

Raihan pada kategori record, album dan song of the year oleh musisi sama seperti yang Eilish lakukan tahun ini, juga pernah diraih Adele pada Grammy ke-59. Saat itu, Adele meraih record of the year lewat Hello, album of the year dengan album 25-nya dan song of the year lewat Hello.

Total, dari enam nominasi yang didapat, Eilish memenangi lima nominasi. Ia hanya kalah di kategori best pop solo performance yang dimenangkan Lizzo. Sementara itu, Lizzo, yang terbanyak meraih nominasi di Grammy ke-62, hanya berhasil membawa pulang tiga piala. Ia menang untuk penghargaan best pop solo performance, best traditional r&b performance dan best urban contemporary album.

Sementara pada beberapa kategori umum dan utama, seperti best new artist, song of the year, album of the year dan record of the year, ia harus mengakui keunggulan Billie Eilish.(OL-5)