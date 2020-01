Billie Eilish Sabet Kategori Best New Artist

USAI menerima dua penghargaan di kategori Best Pop Vocal Album dan Song of The Year, penyanyi Billie Eilish kembali menyabet penghargaan Best New Artist.

Ia pun menyatakan kepada para pesaingnya dalam kategori new artist, mereka semua pantas mendapatkan penghargaan ini.

Eilish bersaing dengan Lizzo, yang banyak masuk nominasi pada Grammy tahun ini. Dalam best new artist juga diisi Lil Nas X, Black Pumas, Maggie Rogers, Rosalia, Tank And The Bangas, dan Yola. Pada Grammy ke-61, nominasi ini dimenangkan oleh Dua Lipa. Sementara Grammy ke-60 dimenangkan Alessia Cara.

Eilish masih harus bersaing dalam kategori utama, Album of The Year. Bila memenangi kategori ini, ia bakal memecahkan rekor milik Taylor Swift sebagai peraih penghargaan album of the year termuda.(OL-5)