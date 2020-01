DJ Khaled Persembahkan Grammy untuk Nipsey Hussle

DJ Khaled mempersembahkan penghargaan Grammy yang ia raih pada penyelenggaraan ke-62 untuk almarhum rapper Nipsey Hussle.

Nipsey meninggal akibat penembakan dan dibunuh di luar Marathon Clothing, Crenshaw Boulevard Slauson Avenue. Ia meninggal di usia 33 tahun pada 31 Maret tahun lalu.

Pada Grammy tahun ini, ia juga mendapat penghargaan pada kategori Best Rap Performance, lewat Racks In The Middle. Berkolaborasi dengan Roddy Rich dan Hit-Boy. Tahun lalu, ia dinominasikan untuk best rap album lewat Victory Lap.

Dalam kategori Best Rap/Song Performance, yang digawangi DJ Khaled pun memenangkan penghargaan, lewat Higher. Khaled berkolaborasi dengan Nipsey Hussle dan John Legend.

"Ini untuk Nipsey Hussle!" ungkapnya saat menerima piala. (OL-1)