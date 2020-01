Bad Guy Menang Grammy untuk Song of The Year

DENGAN stelan hijau-hitam, Billie Eilish naik ke panggung.

Bersama saudaranya, Finneas, Eilish menerima penghargaan Song of The Year Grammy ke-62.

Bad Guy menyingkirkan Truth Hurts-nya Lizzo, Lover milik Taylor Swift, Norman F***ing Rockwell-nya Lana Del Rey, Bring My Flowers Now Tanya Tucker, Someone You Loved dari Lewis Capaldi, dan Hard Place milik H.E.R.

Eilish total meraih enam nominasi dalam Grammy tahun ini. Sebelum song of the year, ia lebih dulu menerima piala untuk kategori best pop vocal album, lewat debutnya When We All Fall Asleep, Were Do We Go? Eilish juga dinominasikan untuk album of the year lewat itu.

Tahun lalu, kategori song of the year digondol Childish Gambino lewat lagu ikoniknya, This Is America. Ini merupakan tahun perdana Eilish menjadi nominee Grammy. (OL-1)