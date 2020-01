Tampil di Grammy, H.E.R Mengaku Bak Naik Roller Coaster

GABRIELLA Wilson, atau yang lebih dikenal secara profesional sebagai H.E.R., 22, tampil dengan balutan gaun jubah kimono dominasi warna biru oranye, lengkap dengan ikat pinggang Jepang yaitu obi berwarna emas. Jubah yang terbuka di bagian bawah, rambut yang digulung ke atas, dan kacamata berwarna oren bening membuatnya anggun namun santai.

H.E.R. kembali masuk dalam nominasi Album of The Year untuk albumnya I Used to Know Her.

Dia yakin tahun ini penampilannya akan lebih baik dari tahun lalu. Meski begitu dia masih merasa gugup untuk tampil bernyanyi di

"Tampil bernyanyi di Grammy Awards seperti naik roller coaster. Anda tegang saat kereta seluncur naik,tetapi harus dihadapi,dan ketika meluncur, ya dimana-mana pekerjaan pertama selalu yang terburuk bukan. Tetapi setelah itu semuanya menjadi menyenangkan. Dan ini bagian terbaik yang saya senangi dari tampil di Grammy.," ujar H.E.R di red carpet, Senin (27/1).

Dia bahkan mencoba latihan dengan 10 penampilan berbeda, karena dia juga tampil bersama Aerosmith. Dan baginya sangat luar biasa tampil dengan musisi legenda.

"Ditambah berbagai fittings, dan juga ada lima nominasi. Itu membuat saya gugup," tukas H.E.R. (OL-1)