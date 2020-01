Kolaborasi Aerosmith dan RUN-DMC. di Panggung Grammy

AEROSMITH tampil setelah Billy Eilish membawakan When Party's Over.

Usai pembacaan kategori best comedy album yang dimenangkan Dave Chapelle, Billie Eilish tampil melalui salah satu treknya di album perdananya. When Party's Over ia bawakan di panggung Grammy ke-62.

Setelah Eilish, giliran Aerosmith yang menghentak panggung Grammy. Band rock tersebut membawakan Livin On the Edge. Para nominee seperti Lizzo terlihat menikmati penampilan mereka.

Pada lagu kedua, Walk This Way, tiba-tiba vokalis Steven Tyler menghentikan irama yang tengah dimainkan para koleganya. Tyler pun berbicara pada gitarisnya, Joe Perry.

Tiba-tiba, dari balik tembok, grup hip hop Run-DMC. muncul. Irama yang semula rock pun akhirnya ngeblend dengan nuansa hip hop.

Selain Lizzo yang terlihat menikmati, nominee Grammy lain yang tampak antusias menyaksikan penampilan kolaborasi keduanya ialah Khalid.