Dave Chapelle Menangi Best Comedy Album

DAVE Chapelle melalui Sticks & Stones memenangi Best Comedy Album Grammy Awards 2020.

Pertunjukan komedi tunggal tersebut tayang di Netflix.

Chapelle menyingkirkan Jim Gaffigan, Aziz Ansari, Trevor Noah, dan Ellen DeGeneres. Komedian yang dua tahun lalu berturut memenangi kategori itu tidak hadir pada perayaan Grammy ke-62.

Best Comedy Album merupakan penghargaan yang diberikan sebagai upaya menghormati pencapaian secara artistik dalam komedi.

Pertama kali dihadirkan pada 1959. Bill Cosby masih memegang rekor dengan enam kemenangan beruntun. Dan total ia meraih tujuh kemenangan Best Comedy Album Grammy.

Sementara itu, kemenangan Chapelle tahun ini, menjadi kemenangan ketiganya secara beruntun.

Pada 2019, ia menang dengan pertunjukannya bertajuk Equanimity & The Bird Revelation. Sementara pada 2018, Chapelle menang lewat The Age of Spin & Deep In The Heart of Texas. (OL-1)