Lizzo Dedikasikan Grammy untuk Kobe Bryant

LIZZO membuka malam penghargaan Grammy 2020, Senin (27/1) WIB, dengan memberikan penghormatan untuk legenda NBA Kobe Bryant sebelum menyanyikan medley lagu-lagunya.

"Malam ini untuk Kobe," seru penyanyi berusia 31 tahun yang telah menenagkan dua Grammy di acara sebelum acara utama.

Bryant yang merupakan bintang Los Angeles Lakers yang bermarkas di Staples Center, tempat diselenggarakannya Grammy, meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu (26/1) bersama delapan orang lainnya, termasuk putrinya yang berusia 13 tahun.

Setelah tampil membawakan lagu Truth Hurts dan Cuz I Love You, Lizzo menyerahkan acara kepada host Alicia Keys yang juga memberikan penghormatan untuk Bryant.

"Kita semua sangat sedih saat ini. Sebelumnya, Los Angeles, Amerika Serikat, dan dunia kehilangan seorang pahlawan," ujar Keys.

"Kita berada di sini, di rumah yang dibangun Kobe, dalam keadaan patah hati," imbuhnya yang kemudian menyanyikan lagu It's So Hard to Say Goodbye bersama Boyz II Men. (AFP/OL-1)