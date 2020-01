Billie Eilish Raih Grammy untuk Album Pop Vokal Terbaik

BILLIE Eilish mengalahkan sejumlah nama besar untuk memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Album Pop Vokal Terbaik, Senin (27/1) WIB.

Penyanyi berusia 18 tahun itu mengalahkan Taylor Swift, Beyonce, Ariana Grande, dan Ed Sheeran untuk meraih penghargaan dari album studio perdananya, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

"Saya merasa seharusnya tidak berada di sini," ujar Eilish usai menerima penghargaan Grammu itu. "Hidup ini aneh."

Eilish merupakan salah satu peraih nominasi Grammy terbanyak dengan enam nominasi dan merupakan orang termuda yang dinominasikan untuk empat penghargaan teratas Grammy.

Penghargaan Grammy untuk kategori Album Pop Vokal Terbaik merupakan penghargaan Grammy perdananya pada perhelatan kali ini. (AFP/OL-1)