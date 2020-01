Michelle Obama Raih Penghargaan Grammy

MANTAN Ibu Negara Amerika Serikat Michelle Obama kini bisa menambahkan penghargaan Grammy dalam resumenya. Istri Barack Obama itu meraih penghargaan Grammy untuk kategori Best Spoken Word Album lewat buku audio memoir miliknya Becoming.

Kemenangan Michelle pada Senin (27/1) WIB membuat keluarga Obama kini mengantongi tiga penghargaan Grammy. Sebelumnya, Barack Obama telah memenangkan dua penghargaan Grammy untuk kategori yang sama dengan Michelle.

Di penghargaan kali ini, Michelle Obama bersaing dengan personel Beastie Boys, Michael Diamond dan Adam Horovits, untuk Beastie Boys Book dan John Waters untuk buku audio Mr Know-It-All.

Dirilis pada 2018, Becoming menjadi serangan Michelle Obama terhadap Presiden AS Donald Trump yang mempertanyakan kewarganegaraan Barack Obama serta menuding presiden kulit hitam pertama AS itu lahir di luar 'Negeri Paman Sam' itu.

"Apa yang dilakukannya gila dan kejam. Dia tanpa sembunyi-sembunyi bersikap xenofobia," tulis Michelle Obama. (AFP/OL-1)