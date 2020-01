Tame Impala Sumbang Dana untuk Kebakaran Hutan Australia

GRUP musik asal Australia Tame Impala turut berpartisipasi menangani kebakaran lahan dan hutan di Australia. Hal itu dilakukan dengan menghibahkan dana sebesar A$300 ribu atau setara Rp2,8 miliar.

"Kami ingin membantu dengan menyumbangkan A$300 ribu untuk amal penanggulangan kebakaran," kata multiinstrumentalis Tame Impala, Kevin Parker, seperti dikutip ABC.

Menurut Parker, dana hibah yang mereka berikan berasal dari hasil penjualan tiket tur konser untuk album terbaru mereka The Slow Rush yang akan dirilis pada 14 Februari mendatang. Konser akan digelar di Australia dan Selandia Baru.

Adapun tiket konser The Slow Rush mulai dijual pada Selasa (28/1) pukul 10:00 waktu setempat.

Sebelumnya, Tame Impala sudah memperkenalkan sebagian lagu dari album terbarunya dengan merilis lagu bertajuk Lost in Yesterday, Borderline, serta It Might Be Time.

"Kami sangat sedih melihat kebakaran di negara ini. Sedikit dana yang kami sumbangkan ini, mudah-mudahan mampu meringankan dampak bencana tersebut," ujar Parker.

Sejak September 2019, kebakaran hutan di Australia telah menewaskan sedikitnya 23 orang. Puluhan orang dinyatakan hilang dan sekitar 1.500 rumah hancur dalam musim kebakaran hutan tersebut.

Sejumlah pakar meteorologi mengatakan, sistem iklim di Samudra Hindia, atau dikenal dengan nama dipole, merupakan faktor utama di balik temperatur ekstrem Australia yang memicu kebakaran hutan.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison, telah mengumumkan alokasi dana A$20 juta atau setara Rp193 miliar untuk menyewa empat pesawat pengebom air. (OL-1)