AS Akan Evakuasi Warganya dari Wuhan

AMERIKA Serikat sedang mengatur penerbangan charter, Minggu (26/1), untuk membawa warga negara dan diplomatnya kembali dari Kota Wuhan di Tiongkok, pusat penyebaran virus corona baru, Wall Street Journal melaporkan, Sabtu.

Pesawat, dengan kapasitas sekitar 230 orang, akan membawa diplomat dari konsulat AS serta warga AS dan keluarga mereka, Journal melaporkan, mengutip seseorang yang mengetahui operasi tersebut.

Washington diberikan persetujuan untuk operasi tersebut dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan lembaga pemerintah lainnya setelah negosiasi dalam beberapa hari terakhir, kata laporan itu.

Sebelumnya seorang juru bicara Kedutaan Besar AS di Beijing mengatakan, Departemen Luar Negeri telah memerintahkan evakuasi anggota keluarga dan semua pegawai pemerintah AS di konsulatnya di Wuhan, tetapi menolak untuk mengomentari laporan warga AS lainnya akan dievakuasi dari kota.

Keputusan untuk memindahkan staf dan keluarga konsulat AS adalah karena merebaknya virus corona, gangguan logistik, dan rumah sakit yang kewalahan di Wuhan. (CNA/OL-4)