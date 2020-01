Paramount Land Gelar Lunar New Year Salebration 2020

MENGAWALI 2020 dan menyambut semangat tahun baru Imlek, Paramount Land menghadirkan program Lunar New Year Salebration 2020.

Itu merupakan program The Best Moment of the Year yang menghadirkan pilihan produk properti hunian, produk komersial, dan kaveling komersial di Gading Serpong.

Associate Director Paramount Land M Nawawi mengatakan, program itu digelar karena pihaknya melihat pasar properti pada 2020 akan lebih bergairah dan optimis.

"Hal ini terlihat dari berbagai indikator, seperti penguatan rupiah sesuai dengan kondisi pasar, dan IHSG termasuk beberapa kebijakan BI (Bank Indonesia) yang menurunkan bunga acuan serta loan to value (LTV) atau uang muka beberapa waktu lalu," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Lunar New Year Salebration 2020 kini dikemas dengan konsep berbeda, produk berbeda, harga spesial, cara bayar menguntungkan, dan hadiah menarik. Produk properti yang ditawarkan Paramount Land berada di Gading Serpong dengan lingkungan yang sudah terbangun dan memiliki nilai investasi tinggi.

Pada program kali ini, Paramount Land menawarkan pilihan empat hunian, yaitu, Granada @ Menaggio, Latigo Village, Carillo Residence, dan Carillo @ Boston Village.

Untuk produk komersial, ada empat pilihan ruko seperti, Sorrento Place New Design, Sorrento Junction, Neo Piazza, dan Bolsena Square, serta produk kaveling komersial.

"Kami menyediakan hadiah spesial bagi konsumen yang melakukan pembelian selama promo berlangsung mulai 15 Januari sampai dengan 16 Februari 2020. Untuk informasi lebih detail silakan akses website kami" tambah Nawawi.

Director Paramount Land Aryo Tri Ananto menjelaskan, Gading Serping menawarkan lokasi dan akses yang strategis dengan fasilitas lengkap dan infrastruktur yang saling terkoneksi, memungkinkan mobilitas masyarakat menuju kawasan bisnis di Jakarta dan sekitarnya.

Pada momen itu, pihaknya juga menghadirkan Sorrento Place New Design dengan layout baru, lebih luas (untuk area pengembangan) dan fleksibel. Setiap unit terdiri atas 3 lantai (LT 95 m2/ LB 160.6 m2).

Lantai 1 dilengkapi selasar sebagai area food & beverage. Lantai 2 dan 3 dapat digunakan untuk fungsi usaha lain. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk konsumen maupun investor. (RO/OL-7)