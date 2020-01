Penutupan Akhir Pekan, Rupiah Menguat 56 Poin

NILAI tukar rupiah terhadap dollar AS alami penguatan ke level Rp13.582 pada penutupan perdagangan pasar sore ini, Jumat (24/1).

Rupiah ditutup menguat 56 poin atau sebesar 0,41% dibandingkan nilai pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis (23/1) yakni Rp13.639 per dolar AS.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengungkapkan pengutan nilai rupiah karena tingginya minat pasar. Hal itu didukung oleh ekonomi yang dinilai pasar cukup baik dan stabilitas keuangan yang tetap terjaga serta yield yang menarik.

"Dibandingkan dengan negara-negara seperti Turki, Brazil, Afsel, Indonesia dianggap jauh lebih menarik dengan risiko yang jauh lebih rendah," ungkap Halim, Jumat (24/1)

Selain itu, dia mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia (BI). Dia menilai konsistensi BI dalam menjaga sasaran inflasi dan komitmen untuk menyediakan likuiditas di pasar rupiah dan tentunya juga valas membuat investor yakin jika menyimpan uang mereka akan lebih menguntungkan.

"Ketersediaan opsi untuk hedging juga membuat mereka nyaman. Tidak mengherankan aset keuangan terutama SBN dengan yield yang masih menarik akan tetap menjadi incaran investor," pungkasnya.

Rupiah sebenarnya membuka perdagangan hari ini dengan melemah 0,04% ke Rp13.630 per dollar AS. Tetapi tak lama rupiah pun berbalik menguat hingga menembus ke bawah Rp13.600 per dollar AS dan ditutup menguat Rp13.582.(Ol-2)