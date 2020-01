WHO: Virus Korona di Tiongkok Belum Masuk Status Darurat

ANGGOTA Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memutuskan bahwa wabah virus korona yang melanda Tiongkok dan menyebar ke beberapa negara, belum masuk dalam Status Darurat Internasional untuk Kesehatan Masyarakat (PHEIC).



Keputusan ini diambil dalam dua kali pertemuan pada 22 dan 23 Januari. Setelah tidak menemui kesamaan suara pada pertemuan 22 Januari, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom meminta untuk kembali melakukan pertemuan.



Akhirnya Komite Darurat WHO kembali melakukan pertemuan paa 23 Januari. Mereka mempelajari informasi yang diberikan oleh otoritas Tiongkok tentang evolusi epidemiologis terbaru dan langkah-langkah manajemen risiko yang diambil.

Kepala Komite Penasihat Darurat WHO, Didier Houssin memimpin rapat yang diikuti perwakilan Kementerian Kesehatan Tiongkok, Jepang, Thailand dan Korea Selatan.



“Otoritas Tiongkok mempresentasikan informasi epidemiologis baru yang mengungkapkan peningkatan jumlah kasus, dugaan kasus, provinsi yang terkena dampak, dan proporsi kematian dalam kasus yang saat ini dilaporkan sebesar empat persen,” pernyataan pihak WHO, dalam keterangan resmi di situs yang dikutip Medcom.id, Jumat, 24 Januari 2020.



“Mereka melaporkan kasus generasi keempat di Wuhan dan kasus generasi kedua di luar Wuhan, serta beberapa kelompok di luar provinsi Hubei. Mereka menjelaskan bahwa tindakan penahanan yang kuat (penutupan sistem transportasi publik di Kota Wuhan, serta kota-kota terdekat lainnya). Setelah presentasi ini, Komisi Eropa diberitahu tentang evolusi di Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, dan bahwa satu kasus baru yang telah diidentifikasi di Singapura,” imbuh pernyataan itu.



Komite menyambut upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk menyelidiki dan menahan wabah saat ini. Elemen-elemen berikut dianggap penting:



Penularan dari manusia ke manusia terjadi dan amplifikasi (perluasan)telah terjadi di satu fasilitas perawatan kesehatan. Dari kasus yang dikonfirmasi, 25 persen dilaporkan parah.



“Sumber wabah masih belum diketahui (kemungkinan besar merupakan dan hewan) dan sejauh mana penularan dari manusia ke manusia masih belum jelas,” pernyataan WHO.



“Anggota menganggap bahwa masih terlalu dini untuk mengumumkan PHEIC (Status Darurat Internasional untuk Kesehatan Masyarakat) mengingat sifatnya yang membatasi,” tegas pernyataan WHO.



Berdasarkan pandangan yang berbeda, Komisi Eropa merumuskan saran berikut:



Komite mendesak untuk mendukung upaya yang sedang berlangsung melalui misi multidisiplin internasional WHO, termasuk para pakar nasional. Misi tersebut akan meninjau dan mendukung upaya untuk menyelidiki sumber hewan dari wabah, tingkat penularan dari manusia ke manusia, upaya penyaringan di provinsi-provinsi lain di Tiongkok, peningkatan pengawasan untuk infeksi saluran pernapasan akut yang parah di wilayah ini, dan untuk memperkuat tindakan penahanan dan mitigasi.



Sebuah misi akan memberikan informasi kepada masyarakat internasional untuk membantu dalam memahami situasi dan potensi dampaknya bagi kesehatan masyarakat.



WHO harus terus memberikan semua dukungan teknis dan operasional yang diperlukan untuk menanggapi wabah ini, termasuk dengan jaringan mitra yang luas dan lembaga-lembaga yang berkolaborasi, untuk menerapkan strategi komunikasi risiko yang komprehensif, dan untuk memungkinkan kemajuan penelitian dan pengembangan ilmiah dalam kaitannya dengan virus korona ini.



Dalam menghadapi situasi epidemiologis yang berkembang dan sifat biner yang membatasi menyatakan PHEIC atau tidak, WHO harus mempertimbangkan sistem yang lebih bernuansa, yang akan memungkinkan tingkat siaga menengah. Sistem seperti itu akan lebih mencerminkan tingkat keparahan wabah, dampaknya, dan tindakan yang diperlukan, dan akan memfasilitasi peningkatan koordinasi internasional, termasuk upaya penelitian untuk mengembangkan tindakan pencegahan medis.



WHO juga meminta agar Tiongkok memberikan lebih banyak informasi mengenai langkah-langkah manajemen risiko lintas pemerintah. Tiongkok juga diharapkan bersedia untuk berkolaborasi dengan WHO dan mitra dalam melakukan penyelidikan khusus demi memahami sumber virus korona.



Virus Korona sudah menewaskan 25 orang di Tiongkok dan menjangkiti ratusan lainnya. Beberapa negara yang mengonfirmasi masuknya virus itu antara lain, Singapura, Korsel, Jepang, Thailand, Amerika Serikat dan Australia. (Medcom/OL-14)