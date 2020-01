Waspada, Pakai Ban Botak saat Hujan Rawan Kehilangan Traksi

BAN atau si karet bundar memiliki fungsi kemudi, dan sangat penting untuk mengontrol arah kendaraan, karena komponen yang satu ini langsung bersentuhan dengan permukaan jalan.



Untuk itu, Mus Mulyadi Kepala Bengkel Autopit di daerah Kalimalang, Jakarta Timur, menjelaskan, tentang kondisi ban mobil yang aman untuk digunakkan.



Menurutnya, semua produk ban sudah dilengkapi dengan indikator keausan atau Tread Wear Indicator (TWI). TWI adalah batas akhir pemakaian, yang punya ketinggian (ketebalan) 1,6 milimeter. TWI ini dilambangkan dengan gambar segitiga pada sisi ban.

Mus mengatakan, Jika kondisi ban telah menyentuh batas akhir pemakaian (TWI), sebaiknya segera diganti karena sudah tak aman. Saat hujan, ban dengan kondisi seperti ini sudah tidak bisa membuang air dengan sempurna, atau disebut aquaplaning (kehilangan traksi pada aspal).



Selain itu, ban mobil yang telah melebihi batas akhir pemakaian, pada kecepatan 60 km per jam hanya mampu mengalirkan 4 liter air per detik, selebihnya tidak terbuang dan membuat ban berada di atas permukaan air.



Kondisi seperti ini bisa mengakibatkan mobil tidak bisa dikendalikan bahkan hilang kendali, apalagi pada saat pengereman dan pindah jalur yang disebut sebagai efek aquaplaning, di mana kondisi ban terangkat dari aspal saat melewati genangan air. Efeknya, ban mobil kehilangan traksi dan laju kendaraan tidak stabil.



Hal ini terjadi karena genangan air terlalu tebal berpadu dengan kecepatan mobil yang terlalu tinggi. Sehingga buangan air dari ulir ban tak bisa menampung banyaknya air yang dilindasnya.



Mulai sekarang perhatikan kondisi ban mobil Anda, apabila sudah melebihi batas akhir pemakaian (botak), sebaiknya berhati-hati dan perhatikan kecepatan mobil Anda. Agar bisa mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.