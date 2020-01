Tanda Bahwa Tubuh Anda Kekurangan Vitamin D

VITAMIN D bisa dengan mudah didapatkan dari sumber makanan dan juga sinar matahari. Meskipun mudah didapatkan, tetapi masih banyak kasus yang berkaitan dengan kekurangan vitamin D.



Seperti dimuat thehealthy, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan berbagai kondisi, mulai dari diabetes, osteoarthritis, bahkan kanker.



Berikut ini adalah beberapa gejala yang mungkin terjadi pada seseorang yang kekurangan vitamin D:

Anda merasa lelah terus menerus

"Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dikaitkan dengan keletihan dan gangguan tidur," kata Catherine G. R. Jackson, PhD, seorang profesor kinesiologi dan ilmu olahraga di California State University.



Sebuah studi di North American Journal of Medical Sciences menemukan bahwa orang yang merasa lelah memiliki kadar vitamin D yang rendah, tetapi meningkatkan asupan vitamin D ke tingkat normal secara signifikan dapat mengurangi rasa kelelahan.



Tulang Anda terasa sakit

Orang dewasa yang tidak mendapatkan cukup vitamin D sering mengalami sakit dan nyeri pada otot dan tulang mereka, terutama di musim dingin. Sendi mereka juga sedikit kaku di pagi hari. "Banyak rasa sakit dan nyeri adalah gejala dari kekurangan vitamin D klasik, osteomalacia," kata Sonya Angelone, MS, RDN, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics.



Anda mengalami disfungsi ereksi

Jika Anda atau pasangan seksual Anda menderita disfungsi ereksi (DE), kekurangan vitamin D mungkin bisa menjadi penyebabnya. Sebuah studi dalam jurnal Atherosclorosis menemukan bahwa pria dengan kekurangan vitamin D lebih mungkin untuk mengalami DE, dan semakin rendah levelnya, semakin tinggi faktor risikonya. “Beberapa ahli menyarankan bahwa mengobati kekurangan vitamin D dapat menurunkan risiko DE,” kata Angelone.



Mudah mengalami patah tulang

“Kebanyakan orang berpikir tentang kekurangan kalsium ketika berbicara tentang kesehatan tulang, yang memang benar. Namun, tanpa vitamin D, kalsium tidak dapat diserap dengan baik, ”kata Jennifer Giamo, ahli gizi dan pendiri Trainers in Transit.

Dia mengatakan, vitamin D, khususnya D3, yang meningkatkan penyerapan kalsium dan sangat penting untuk mencegah tulang menjadi tipis dan rapuh. (Medcom/OL-14)