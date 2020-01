Petani Bengkulu Hanya Menjual Beras Bukan Gabah

PERUM Bulog Divisi Regional (Divre) Bengkulu, kesulitan menyerap gabah dari petani di sepuluh kabupaten/kota. Penyebabnyapetani lebih memilih menjual hasil panen yang sudah dikonversi menjadi beras ketimbang gabah. Kepala Subdivre Bulog Bengkulu, Defrizal, mengatakan Bulog hingga saat ini masih kesulitan membeli gabah petani karena hasil panen sudah dikonversi menjadi beras, ketimbang gabah karena harga jualnya lebih tinggi.

"Untuk pembelian gabah, Bulog sampai saat ini belum menyerap begitu banyak hanya kurang lebih sekitar ribuan ton pada pertengahan Januari ini, ' katanya.

Penyebabnya, lanjut dia, rata-rata para petani tidak mau jual gabah dan beralasan sengaja mendiamkan dulu gabah mereka dan akan dijual ketika ada keperluan mendesak.

Untuk menggenjot penyerapan gabah, Bulog sudah melakukan program jemput bola dengan mendatangi langsung petani di beberapa daerah seperti di Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan.

Saat ini, Bulog terus berupaya melakukan penyerapan gabah di petani semaksimal mungkin. Sebagian petani tidak mau menjual gabahnya dengan alasan harga beli yang diberikan Bulog sangat murah kisaran Rp 5.115 per kilogram.

"Petani lebih memilih menjual berasnya dari pada gabah, karena kalau jual gabah untungnya sedikit,"imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bulog pada 2019 lalu, beras yang berhasil dibeli oleh Bulog dari para petani mencapai 1.500 ton dengan harga Rp8.030 per kg. Meskipun Bulog membeli dengan harga Rp8.030 per kg, kata dia, tapi tetap saja ada petani yang tidak ingin menjual beras ke Bulog dengan alasan harga belinya terlalu murah.



Saat ini, petani menginginkan harga beli beras minimal Rp10 ribu per kg karena beras yang dijual adalah kualitas premium. Bulog kesulitan untuk menyerap beras dari petani karena lebih cerdas, tidak mau menjual beras bagus dengan harga murah, makanya banyak yang menjual ke luar daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan mengatakan, petani di Bengkulu banyak menjual beras kepada para tengkulak dari luar provinsi setempat.



"Tengkulak membeli beras dari Bengkulu, kemudian dikemas ulang dan menjualnya kembali ke Bengkulu," katanya.

Akibatnya, lanjut dia, membuat harga beras di daerah cukup tinggi dan idealnya harga beras kualitas premium harganya hanya Rp10 ribu per kg tetapi setelah dikemas ulang dijual dengan harga Rp11 ribu hingga Rp 12 ribu per kg. Diharapkan para petani untuk tidak menjual gabah ataupun beras kepada para tengkulak dari luar daerah sehingga beras lokal asal

Bengkulu, dijual langsung ke Bulog. (OL-3)