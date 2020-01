Menyantap 23 Bakmi Ramaikan Imlek Festival

DI awal 2020, Citywalk Gajah Mada menghadirkan Imlek Festival untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek Shio Tikus Logam.

Sebagai pusat perbelanjaan modern di kawasan Glodok, Jakarta Barat, yang terkenal dengan kawasan pecinan, untuk kedua kalinya Citywalk Gajah Mada bekerja sama dengan Tirta Lie (pemecah rekor Muri pengunjung dan peresensi rasa bakmi terbanyak) menyelenggarakan Imlek Bakmi Festival Tirta Lie.

Pada Imlek Bakmi Festival Tirta Lie kali ini, sebanyak 23 bakmi pilihan Tirta Lie di Jabodetabek turut dihadirkan. Di antaranya Yie Thou, Cliff Noodl Bar Mie Keriting Siantar, Bakmi Sui Kiaw 27 by Sui Kiaw Chan Kie, Nasi Campur Pontianak Alit, Kedai Tang The Pork Specialist, dan 69 Mie Tarek Medan.

Selanjutnya, Mie Cukiok Tepiko, Bakmi Mercon Ha-eL, Yui Kitchen, Kedai Bodudz, Bakmi Babi Asap Nedhise'i, Bakmi Jembatan Tiga, Huang Noodle Bar, Bakmi Pejagalan, Mie Singapore Ming Fa Bak Chor Mee, Bakmi Ationg, Bakmi Bakut Gerobak Sukabumi, Bakmi Palu, Mamui Sate Thailand, Bakmi Belawan Amin, Bakmi B2 Hoya, Mie Benteng, serta Mie Ayam Jamur Lily.

Tidak hanya menyajikan varian kuliner bakmi dengan beragam rasa dan ciri khas, pengunjung juga semakin dimanjakan dengan beragam sajian makanan lain yang masih berhubungan dengan bakmi, seperti nasi campur, bakso goreng, nasi goreng, dan makanan lainnya.

Festival Bakmi itu berlangsung selama 17-19 Januari di Lantai II Citywalk Gajah Mada pukul 10.00-22.00 WIB, yang terbagi dengan dua zona, yaitu zona emas dan zona merah. Warna tersebut dipilih karena memiliki arti semangat baru dan kejayaan.

Makan tercepat

Yang berbeda dari festival Tirta Lie sebelumnya, pada Imlek Festival Bakmi Tirta Lie kali ini juga menghadirkan tantangan makan bakmi tercepat. Dalam waktu 2,5 menit, penantang harus menghabiskan 500 gram bakmi dengan topping-nya. Mereka hanya membayar biaya pendaftaran Rp75 ribu, berkesempatan dapat memenangi hadiah ratusan juta rupiah.

Special event Imlek Festival di Citywalk Gajah Mada juga diwarnai dengan pertunjukan Gu-zheng pada 18 Januari pukul 12.00 WIB, pertunjukan barongsai dan wushu pada 19 Januari pukul 13.00 WIB, dan pertunjukan seni orchestra Tiongkok pada 19 Januari pukul 16.00 WIB.

Citywalk Gajah Mada, sebagai persembahan PT Duta Anggada Realty Tbk, merupakan pusat perbelanjaan dengan konsep one stop destination for uptown, food, and leisure lifestyle. Mal ini selalu menghadirkan rangkaian acara beragam mulai food festival, event bazaar, workshop, dan event lainnya. (RO/S-5)