Drama 'Cinta Abadi Seindah Mimpi' Hadir untuk Pemirsa Indonesia.

TiIDAK ada yang abadi dan penantian panjang pasti berakhir. Setelah tiga tahun lamanya, “Cinta Abadi Seindah Mimpi”, yang merupakan sekuel dari drama fantasi romantis Three Lives, Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms, sudah bisa ditonton di WeTV setiap Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 19.00 WIB.

Jika pernah menonton drama Three Lives, Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms di sekuel sebelumnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan Bai Feng Jiu (Dilraba Dilmurat), si Ratu Qing Qiu dan Dong Hua Dijun (Vengo Gao), sang mantan penguasa langit.

Kali ini di sekuel 'Cinta Abadi Seindah Mimpi' akan mengisahkan petualangan dan kisah cinta keduanya. Sekuel itu ingin mengulang kesuksesan yang diraih di season pertama Three Lives, Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms, dengan memikat 50 miliar penonton online.

Season kedua 'Cinta Abadi Seindah Mimpi' kembali memboyong aktor dan aktris berpengalaman yang dikenal karena kecantikan dan kepiawaian aktingnya di berbagai drama dan film layar lebar.

Dilraba Dilmurat kembali hadir di season ini sebagai Bai Feng Jiu yang lucu dan menggemaskan, perannya yang menjadikannya idola masyarakat Tionghoa.

Dilraba Dilmurat yang disukai banyak kalangan termasuk bintang sepak bola dunia, Alexandre Pato. Bahkan mantan pemain AC Milan dan Chelsea itu menyatakan kecintaannya untuk Dilraba dengan membawa poster Dilraba.

Bahkan Pato mengelilingi lapangan ketika dia dan timnya memenangi pertandingan melawan tim Jeonbuk Motors.

Pada 2018, Dilraba, aktris yang gemar makanan manis dan es krim ini berhasil mendapatkan The Golden Eagle Goddess, salah satu penghargaan bergengsi di Tiongkok.

Aktor Gao Weiguang (Vengo Gao), kembali disandingkan dengan Dilraba di serial ini.

Vengo Gao memulai karier profesionalnya sebagai model dan berhasil menjadi juara ketiga di New Silk Road Model Look 2018.

Ia memulai debut aktingnya di film Swords of Legends tahun 2014, The Interpreter di tahun 2016 dan seriall Three Lives, Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossoms yang melambungkan namanya di tahun 2017.

Lesley Simpson, Head of Business Development and Marketing, PT. Tencent Technology Indonesia mengatakan,"WeTV selalu ingin memberikan hiburan terbaik dengan artis - artis ternama untuk fans di Indonesia."

"Kesuksesan dari serial dan juga artis-artis pemerannya membuat serial sekuel Cinta Abadi Seindah Mimpi" sangat ditunggu-tunggu oleh fans serial dan bukunya di Indonesia," paparnya.

"Oleh karena itu, WeTV menambahkan serial ini ke aplikasi kami dengan subtitle Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk fans drama Tiongkok lain, WeTV juga siap menyajikan berbagai serial menarik yang dapat dinikmati dan di tonton secara legal di aplikasi WeTV," jelasnya. (OL-09)