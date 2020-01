DiCaprio dan De Niro akan Berduet di Film Scorsese

LEONARDO DiCaprio dan Robert De Niro akan membintangi film terbaru garapan sutradara Martin Scorsese berjudul Killers of the Flower Moon. DiCaprio maupun De Niro telah beberapa kali terlibat di film Scorsese.

"Saya belajar banyak dari mereka berdua. Saya beruntung menyebut mereka sebagai kolaborator, Bob sejak This Boy's Life dan Marty (Martin Scorsese) sejak Gang of New York. Dan setelah 30 tahun, kembali bekerja sama dengan Bob dalam drama terbaru Martin Scorsese Killers of the Flower Moon benar-benar sebuah kehormatan," kata Leonardo DiCaprio saat memberikan Piala Screen Actors Guild Life Achievement Awards di SAG Awards 2020.

DiCaprio dan De Niro pernah berkolaborasi dalam film This Boys's Life (1993). Namun, mereka belum pernah berkolaborasi di bawah proyek Martin Scorsese.

Killers of the Flower Moon diadaptasi dari buku nonfiksi David Grann rilisan 2017.

Berkisah tentang pembunuhan terhadap Osage, warga Amerika wilayah Barat Tengah (Midwestern) dan sejumlah warga Amerika asli terbunuh setelah ditemukan minyak di bawah tanah Oklahoma yang terjadi sekitar 1920.

FBI membentuk tim investigasi baru untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut.

Killers of the Flower Moon diprediksi memulai syuting di Oklahoma pada musim semi tahun ini. Eric Roth, sutradara A Star Is Born dan Forrest Gump, menulis naskah untuk film ini. (OL-1)