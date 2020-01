Tarantino Berencana Alih Profesi

QUENTIN Tarantino baru-baru ini mulai mengurangi kegiatannya sebagai sutradara film. Hal itu dilakukan agar bisa fokus hidup bersama anak dan istrinya.

"Saya merasa inilah saatnya menata ulang kembali kehidupan," kata Tarantino, seperti dikutip NME.

Tarantino berencana menata hidup baru sebagai seorang penulis. Dia merasa bisa membagi waktunya bersama keluarganya bila menjadi sastrawan.

"Saya mulai berpikir untuk sedikit lebih condong ke sastra, yang akan baik sebagai ayah baru, sebagai suami baru. Saya tidak perlu membawa keluarga saya ke Jerman atau Sri Lanka atau di mana pun cerita selanjutnya terjadi. Saya jadi bisa sering tinggal di rumah," paparnya.

Lebih lanjut, sutradara Once Upon a Time in Hollywood itu mengaku tidak sabar menyambut kedatangan anak pertamanya. Dia juga begitu antusiasi ketika mengetahui istrinya, Daniella Pick, hamil.

"Saya merasa menjadi sutradara itu seperti pekerjaan anak muda. Dan saya merasa mulai menjadi bagian dari sosok yang tua," kata Tarantino. (OL-1)