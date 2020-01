20 Tahun Perjalanan Lima Generasi Honda CR-V

Pada saat diluncurkan, Honda CR-V memulai tren mobil SUV di pasar otomotif yang hingga saat ini menjadi salah satu segmen paling diminati.

TAHUN ini menjadi tonggak sejarah bagi Honda CR-V yang genap berusia 20 tahun sejak diluncurkan di Tanah Air. Setelah memperkenalkan lima generasi, Honda CR-V tercatat sebagai model SUV dengan periode penjualan paling panjang dan dengan total angka penjualan tertinggi di Indonesia.

Pada saat diluncurkan, Honda CR-V juga memulai tren mobil SUV di pasar otomotif yang hingga saat ini menjadi salah satu segmen paling diminati konsumen Tanah Air. Terbukti hingga akhir 2019, 213.241 unit Honda CR-V telah terjual dan meraih lebih dari 40 penghargaan bergengsi dari media dan ajang otomotif di dalam negeri.

Didesain sebagai sebuah produk global, Honda Motor pertama kali memperkenalkan CR-V pada 1995. Hingga kini, model ini telah dipasarkan di 130 negara dengan penjualan lebih dari 9 juta unit.

Generasi pertama CR-V diperkenalkan di Indonesia pada September 2000 sebagai sebuah SUV cross country. Saat itu, CR-V dibekali dengan satu varian mesin, yaitu mesin 2.0 L dengan percepatan AT dan manual. CR-V generasi kedua yang diluncurkan pada 2002, mulai mengusung desain crossover yang lebih stylish dengan peningkatan performa dan utilitas.

Pada generasi ketiga yang dilucurkan pada 2007, CR-V tampil pertama kalinya dengan transmisi manual enam percepatan yang merupakan pertama di kelasnya. Selain itu, untuk pertama kalinya CR-V dijual dalam pilihan mesin 2.4 L.

Sejak meluncurkan generasi ketiga, CR-V konsisten dengan konsep pengembangan yang memadukan desain eksterior stylish khas kaum urban, kenyamanan berkendara layaknya Sedan, serta performa tangguh dari sebuah SUV.

Konsep ini semakin nyata pada CR-V generasi keempat yang diluncurkan pada 2012. Sederet fitur berteknologi tinggi untuk meningkatkan performa berkendara, seperti paddle shift, cruise control, drive by wire, grade logic control, dan shift hold control juga disematkan pada model ini.

Beberapa teknologi untuk kenyamanan juga dihadirkan, seperti smart key, one push ignition system, ECON mode, dan eco assist. Untuk pertama kalinya, generasi keempat juga dilengkapi dengan kecanggihan nano e-TM yang berfungsi untuk menjaga kualitas udara di dalam kabin.

Desain lebih tangguh

Sementara itu, generasi kelima CR-V diperkenalkan saat ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, dengan menghadirkan desain baru lebih tangguh sekaligus mewah. All New Honda CR-V untuk pertama kalinya juga memperkenalkan mesin revolusioner 1.5 liter VTEC Turbo with earth dreams technology.

Meski dengan kapasitas lebih efisien, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 190 PS @5600 rpm dan torsi 24.8 Nm @2000-5000 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya.

Didukung CVT earth dreams technology, drive by wire, serta serangkaian fitur yang mendukung efisiensi bahan bakar, seperti eco assist TM dan ECON mode. Hal itu membuat All New Honda CR-V dapat mencapai performa yang bertenaga, tapi tetap hemat bahan bakar serta ramah lingkungan dengan standar emisi sesuai Euro 4 compliance dan telah memenuhi uji Euro 2 dari pemerintah Indonesia.

Untuk pertama kalinya, CR-V generasi kelima juga menawarkan pilihan bangku berkapasitas tujuh penumpang pada varian 1.5 liter Turbo dan 1.5 liter Turbo Prestige, serta lima penumpang pada varian 2.0 liter. Pemandangan dari dalam kabin All New Honda CR-V semakin luas dengan hadirnya power panoramic sunroof.

Yusak Billy, Bussines Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor, mengatakan Honda CR-V merupakan produk istimewa bagi Honda karena merupakan produk kelas dunia yang juga telah mempunyai sejarah panjang dan konsumen loyal di Indonesia.

"Kami percaya bahwa konsep premium urban crossover yang ditawarkan Honda CR-V hingga ke generasi kelima saat ini sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen yang menginginkan kenyamanan dalam setiap perjalanan dengan kondisi jalan yang beragam di Indonesia. Kami berterima kasih atas dukungan dari konsumen dan media selama 20 tahun perjalanan Honda CR-V di Indonesia," ujarnya.

Memperingati usianya yang ke-20, HPM pun mengajak puluhan media untuk menikmati kembali SUV andalan Honda mengarungi perjalanan dari Jakarta ke Situ Patenggang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/1). (S-1)