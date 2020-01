LIPI dan The Newton Fund Indonesia Perkuat Riset

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan The Newton Fund Indonesia untuk memperkuat peningkatan kapasitas riset dan inovasi lewat program pendanaan riset dan inovasi UK Research and Innovation (UKRI) Newton Fund Staff Exchange Programme 2020. Program tersebut melibatkan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan LIPI.

"LIPI terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan riset dan ilmu pengetahuan," ujar Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, dalam pernyataan resmi, Selasa (21/1). Dirinya mengatakan, LIPI menyambut baik adanya kolaborasi lanjutan untuk peningkatan kapabilitas riset.

The Newton Fund Indonesia merupakan program pembangunan kolaborasi pemerintah Inggris dan Indonesia. Secara global, The Newton Fund menyediakan dana sebesar 75 juta pound sterling tiap tahunnya. "Dana ini diberikan kepada negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia," jelas Triny Tresnawulan dari The Newton Fund.

Peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI, Indri Badria Adilina, membagikan pengalamannya. Ia mendapatkan akses untuk melakukan penelitian menggunakan fasilitas ISIS Neutron and Muon Source, Science and Technology Facilities Council di Didcot, Oxfordshire, Inggris, untuk melakukan riset penggunaan lempung untuk pengolahan biofuel. "Saya bersyukur diberikan dukungan untuk melakukan kolaborasi riset dari The Newton Fund," jelasnya. (Aiw/H-3)