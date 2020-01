Barang Pebalap Dilelang untuk Korban Kebakaran Hutan

FORMULA 1 pada Rabu mengumumkan penggalangan dana lewat lelang untuk membantu korban dan wilayah yang terdampak dari kebakaran hutan di Australia. Lewat laman resminya, F1 bersama komunitas olahraga otomotif di seluruh dunia beserta pebalap, tim, FIA dan mitra, membuka lelang tersebut mulai 22 Januari hingga 16 Februari.



Barang-barang seperti sarung tangan dan sepatu yang digunakan oleh pebalap Australia Daniel Ricciardo musim lalu, tahun pertamanya bersama Renault, juga baju balap yang dipakai oleh Max Verstappen dan Alexander Albon dari tim Red Bull termasuk di dalam daftar lelang tersebut.



Ada juga lelang untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan sejumlah pebalap dan kepala tim di paddock Grand Prix Australia termasuk dengan juara dunia enam kali Lewis Hamilton dari tim Mercedes dan bos Ferrari Mattia Binotto.



Kemudian McLaren dan Renault menawarkan kesempatan untuk berkunjung ke pabrik mereka. Pengalaman lain ditawarkan FIA untuk menjajal Sirkuit Albert Park, yang akan menggelar Grand Prix pertama musim ini pada 15 Maret, di dalam Safety Car serta mengunjungi ruang kendali lomba dan makan malam bersama Direktur Motorsport Ross Brawn. "Australia akan selalu dan terus menjadi tempat yang spesial bagi Formula 1. Masyarakat Australia adalah bagian integral dari komunitas yang terjalin erat ini dan kami turut menyampaikan bela sungkawa kepada semua yang terdampak oleh kebakaran yang mengerikan itu," demikian pernyataan resmi F1.



Bagi masyarakat yang tidak ingin ambil bagian dalam lelang, namun ingin melakukan donasi, F1 dan penyelenggara Grand Prix Australia juga bekerja sama dengan empat organisasi nirlaba yaitu Red Cross Australia, Country Fire Authority Victoria, Foundation for Rural and Regional Renewal dan WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund untuk menyalurkan dana kepada para korban kebakaran di Australia.



Lewis Hamilton, seperti diberitakan Reuters, telah menyumbang US$500 ribu kepada program penyelamatan dan penanganan satwa korban kebakaran Australia. (Ant/M-12)