Bersiaplah, Mei Kita akan Kembali ke Panem!

Penulis Suzanne Collins akan menerbitkan novel terbaru dari serial Hunger Games pada Mei mendatang. Bintang utama di novel tersebut ialah si bengis Presiden Snow.

Lho? Bukannya Snow sudah tewas dalam akhir trilogi Hunger Games?

Ya, betul. Novel yang terbit nanti merupakan prekuel dari trilogi Hunger Games yang telah terbit. Snow yang dikisahkan dalam novel ini ialah Snow muda.

Tidak sekadar menceritakan asal usul Snow, penulis Suzanne Collins akan membuat twist pada novel terbarunya ini dengan menampilkan sosok Snow sebagai 'hero'.

Novel yang disebutkan berjudul The Ballad of Songbirds and Snakes tersebut mengambil latar waktu 64 tahun sebelum peristiwa The Hunger Games dan merinci "Dark Days" yang menyebabkan pemberontakan yang gagal di Panem.

Kutipan pertama, tersedia di situs web Entertainment Weekly, menggambarkan Coriolanus Snow sebagai mahasiswa universitas yang menawan yang dilahirkan dengan privilese.

"Dunia masih menganggap Coriolanus kaya, tetapi satu-satunya mata uangnya yang sebenarnya adalah pesona, yang ia sebarkan dengan bebas saat ia melewati kerumunan," demikian bunyinya.

"Wajahnya menyala saat dia memberikan halo yang ramah kepada siswa dan guru, bertanya tentang anggota keluarga, menjatuhkan pujian di sana-sini

Saluran media sosial resmi The Hunger Games telah memperkenalkan Snow, yang kemudian menjadi tiran brutal, sebagai "pahlawan baru Anda".

Beberapa penggemar tidak senang dengan berita itu, merasa tidak perlu untuk "memanusiakan" karakter yang akhirnya membunuh.

"Di masa kita hidup sekarang, tidak ada yang membutuhkan prekuel tentang Presiden Snow yang 'disalahpahami'," tulis seorang pengguna Twitter.

"Kita harus menghentikan tren memanusiakan orang-orang yang tidak manusiawi dari semua orang di sekitar mereka."

Namun yang lain tampak lebih optimis tentang ide itu, menggambarkannya sebagai "menarik".

"Tidak ada orang baik atau jahat dalam cerita," tulis pengguna Twitter lain. "Ini sepenuhnya tergantung pada persepsi seseorang dan sudut pandang dari mana cerita itu diceritakan."

The Hunger Games fiksi telah menjadi simbol perjuangan untuk kebebasan atas penindasan bagi banyak orang di seluruh dunia. Awal bulan ini, para pemrotes menentang pemerintah yang didukung militer di Thailand memberikan penghormatan tiga jari - sebuah isyarat yang ditampilkan dalam seri untuk menyampaikan persatuan di tengah perjuangan.

Novel Hunger Games pertama kali diterbitkan tahun 2008. Hunger Games mengikuti Katniss Everdeen yang miskin dan dengan gagah berani menggantikan posisi adiknya dalam kompetisi bertahan hidup nan brutal yang disebut Hunger Games.

Setelah kesuksesan novel itu, Collins merilis dua novel Hunger Games lagi (Catching Fire hanya satu tahun kemudian pada 2009, dan Mockingjay tahun berikutnya) mengikuti Katniss saat ia memasuki Hunger Games untuk kedua kalinya dan berupaya menggulingkan pemerintahan Capitol yang menindas.

Kesuksesan trilogi novel itu membawanya dialihwahanakan ke layar perak pada 2012, dengan Jennifer Lawrence sebagai Katniss Everdeen. Film Catching Fire keluar segera setelah tahun 2013, lalu Mockingjoy Parts 1 dan 2 pada tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut. Katniss dianggap berperan sebagai panutan yang kuat bagi wanita muda yang tumbuh pada akhir 2000-an dan awal 2010-an dan merupakan salah satu trilogi pertama dengan protagonis wanita untuk mencapai kesuksesan seperti itu. (BBC/M-2)